No tendrían por qué vender “calzones”

La Selección Mexicana de Natación Artística regresó de Egipto con cuatro medallas: tres de oro y una de bronce; todo un orgullo para nuestro país, que fue el segundo de la Copa del Mundo con más preseas (detrás de España, que consiguió seis).

Ir a competir fue todo un logro, no sólo por el esfuerzo, disciplina y horas de entrenamiento, sino porque también tuvieron que conseguir el dinero para cubrir el viaje de la delegación que representó a México.

Las nadadoras habían denunciado que este año la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les retiró sus becas y los viáticos para sus competencias, y una solución que encontraron fue ponerse a vender trajes de baño y toallas. Finalmente pudieron costear vuelos, hospedaje, alimentación y hasta el visado, con el patrocinio de Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, de la Fundación Telmex/Telcel.

A su regreso de la competencia, las nadadoras fueron recibidas con flores y felicitaciones, pero también con las desafortunadas declaraciones de Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade: “Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, lanzó la ex velocista ante las criticas por la falta de apoyo y de recursos económicos a los deportistas. Su mensaje, incluso, suena despreciativo y clasista hacia todas las señoras que se ganan la vida decentemente vendiendo distintos productos de catálogo. Pero no se quedó ahí. La funcionaria dijo que las medallistas y sus entrenadoras eran deudoras porque no habían justificado anteriores gastos millonarios.

En un intento por aminorar o deslegitimar las criticas ante la falta de apoyo a las deportistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que seis de las 11 competidoras pertenecen al Ejército Mexicano. Y ellas le contestaron: “Lo que recibimos de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) no es suficiente. Este viaje fue de casi un millón de pesos que ni juntando las becas que tenemos pudiéramos financiar el viaje para las 14 personas que vamos”, aclaró la capitana del equipo mexicano de nado artístico, Nuria Diosdado.

En un país donde el consumo de drogas comienza a los 12 años, fomentar el deporte debería ser una prioridad. Y esa es la función de la Conade, según el propio portal del Gobierno de México, fomentar y promover la cultura física para que los mexicanos y mexicanas de todas las edades practiquen deportes, en lo social o para competencias. Y se creería que la titular de la Conade, por ser una ex atleta olímpica, tendría mayor empatía con los deportistas mexicanos y la importancia de apoyarlos. Evidentemente no es así.

El equipo mexicano de natación artística tiene aún otras competencias en puerta este año, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón, y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. ¿Habrá recursos para apoyar a las deportistas? Ya lo dijo una de las nadadoras: ellas seguirán buscando patrocinios y vendiendo lo que sea necesario. Aunque si recibieran el apoyo del Gobierno de nuestro país no tendrían por qué vender ni “calzones” ni trajes de baño ni nada para cumplir su sueño olímpico.