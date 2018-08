¿No que no?

Carlos Salcedo está de visita en nuestras tierras, en esta ocasión no vendrá por vacaciones, ni se me vayan a emocionar y ya empiecen a acomodarlo como refuerzo de uno de los equipos locales. Bien saben que no hay dinero, ¿para qué insisten?

Ya me salí del tema mis gambeteros. Les cuento, que el defensor del Frankfurt de Alemania viene a atender problemas legales. Y es que sigue en pie la demanda que le puso su novia de toda la vida por no hacerse cargo de la paternidad de su primogénita, mismo caso por el que ya tuvo que asistir a los juzgados antes de partir con el Tri al Mundial de Rusia.

Me contaron que la primera vez que acudió ante las autoridades, el defensor aseguró que no era su hija y que a su ex novia ni la conocía, pese a haber tenido una relación de más de cuatro años con ella, y que exigió se hiciera de nuevo la prueba de paternidad porque dudaba que la niña fuera suya.

Bueno, creo que me metí mucho en tema chismoso y poco en el tema de la cancha, pero bueno, ya les informé, así que si ven al habilidoso central en las calles tapatías ni se emocionen, no viene a reforzar a ningún equipo.

Almeyda

Después de que Ricardo Ferretti le dijera que no por enésima vez a la gente del Tri, parece que el otro que se está esfumando como posibilidad es Matías Almeyda, a quien ni siquiera han sondeado y quien parece entender que su estrategia mediática no fue exitosa.

Aunque Ricardo Antonio La Volpe ya lo reventó diciendo que es un técnico light, hubo jugadores que lo apoyaron en redes sociales, entre ellos el francés André-Pierre Gignac, quien dice que es el técnico ideal para el Tri.

Mientras está el estira y afloja, los que ya se avivaron fueron los ticos, quienes le ofrecieron dirigir la Selección Nacional, algo que al parecer le interesó al argentino, quien ya mandó el mensaje de que no le importa el dinero ni el país, sino la calidad humana que tenga a su disposición.

Acá seguirán buscando candidatos, de preferencia extranjeros, ya que la FEMEXFUT quiere a alguien que no esté viciado por el entorno nacional, que traiga ideas frescas y que, a diferencia de lo que todos creen, no termine siendo un títere de las televisoras, eso sí, sin que vaya a ser un DT complicado, porque esperan que siga aceptando los partidos moleros que se organizan para recaudar fondos.

Hablando de los moleros, se tienen dos a la vista, así que no descarten un interinato en lo que resuelven quien se queda con el tan preciado timón.

@dongambetero