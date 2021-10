¡No olvidar a los muertos y homenajear a los vivos!

Recuérdame, aunque tenga que emigrar

Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar

Ella con su triste canto te acompañará

hasta que en mis brazos estés…

Recuérdame…

¿Quién no se emocionó la primera vez que escuchó la letra de la canción “Recuérdame”, interpretada por el talentoso Carlos Rivera en la película ‘Coco’, de Disney?

Pero el Día de Muertos no necesariamente tiene que ser para hablar de los que no están. También nos sirve esta fecha tan mexicana para recordar y homenajear a los que ya han recorrido un largo camino. No se me ocurre mejor manera de honrar a nuestras raíces que homeneajear en vida a nuestros emprendedores, recordar todo lo que han hecho y hablar de su largo y complicado recorrido para convertirse en personas respetadas en este país. Ellos nos siguen enseñando, día a día, con su trabajo, su ejemplo y su dedicación.

La Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC) está aportando su granito de arena y, a través de estas páginas de El Informador Edición Chicago, ayudamos a promover el valor de la diversidad, la inclusión y el importante rol que la cultura hispana y el idioma español desempeñan en el mundo de los negocios en el estado de Illinois.

Nuestro objetivo es simple: continuar “empoderando” a los nuestros para que protejan enérgicamente sus intereses y los de nuestra comunidad, fomentando a la vez que sigan sintiéndose orgullosos de su idioma, de sus valores y de su cultura.

En estas páginas queremos destacar los enormes aportes que muchos hispanos han hecho a la economía de Illinois, convirtiendo también a Chicago en la tercera ciudad más rica de Estados Unidos. Por mucho tiempo esas historias se han pasado por alto.

De esta manera buscamos influir de manera positiva el discurso que existe en torno a la cultura hispana en Estados Unidos.

Los protagonistas de las historias que hemos empezado a contar en estas páginas desde hace cuatro meses han pasado por diversos obstáculos que al principio les impedían convertir en realidad su sueño. A pesar de todo, lograron salir adelante y vencer a los que se oponen a realizar lo que les hace verdaderamente feliz. Siempre muestran confianza en sí mismos y eso parece ser un motor para mover a los demás.

Por eso es por lo que vamos a seguir recordándolos, dejando constancia de sus logros, para que las siguientes generaciones de emprendedores entiendan la historia de sacrificios que hay detrás de esa realidad tan próspera que hoy ellos tienen por delante.

(*) Jaime di Paulo es presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois.