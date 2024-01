No le alcanzó a Charros: está fuera de los Playoffs

Como se apuntó aquí anteriormente, los Charros de Jalisco se fueron heridos de muerte a Mazatlán a tratar de lograr una hazaña que, aunque se advertía su tremenda dificultad, no estaba necesariamente tildada de imposible; el objetivo era obtener allá, imperativamente, las dos victorias que le pudieran hacer ganar el serial y obtener así el boleto a la anhelada Semifinal en busca de la corona en esta campaña 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), mas pese a haber realizado un gran esfuerzo, no pudieron alcanzar el objetivo y ya están eliminados, resultando victoriosos en el sexto juego de la serie los Venados de Mazatlán.

Hay que afirmar que la novena mazatleca, bien dirigida por Juan José Pacho, supo jugar adecuadamente, combinando buena estrategia para armonizar la labor de su cuerpo de serpentineros con la capacidad ofensiva para producir las carreras necesarias y ganar merecidamente. Será sin duda un escuadrón con posibilidades de luchar con firmeza por el campeonato.

Como se ha dicho ya, la novena jalisciense acusó en el enfrentamiento ante Venados la carencia de un staff de pitcheo sólido que le permitiera aprovechar su poderosa maquinaria ofensiva, siendo claro y clave que en esta temporada el problema fundamental del conjunto albiazul jalisciense fue la carencia de un grupo consolidado de abridores, quedando a deber los principales que estuvieron ahí en calidad de estelares, como Javier Solano y Orlando Lara, que tuvieron altibajos y no estuvieron a la altura de su calidad y capacidad comprobada, y fueron otros de quienes se esperaba un poco menos los que pudieron equilibrar en el desempeño favorable global, me refiero al Alemao Hernández y a Luis Iván Rodríguez.

Pero además de la falta de solidez en la rotación de abridores, fue evidente que no se consolidó un trabajo adecuado desde el bulpén, ya que el relevo intermedio se vio escaso de eficacia en muchas ocasiones, y también existió disparidad de fruto positivo en la tarea de monticulistas a cargo de la preparación del cierre y del cerrojo mismo, por más que no se puede dejar de afirmar que también hubo momentos de esplendor en las labores, de ahí que el equipo termina con balance positivo entre éxitos y fracasos en cuanto a la estadística general.

Así las cosas, Charros termina la campaña con una buena actuación en la segunda vuelta, llegando a ser líder de la contienda en la fase de consolidación de la agenda regular, pero tras una actuación humillante, perdida, que lo hizo llegar al fondo de la tabla durante la primera fase del calendario ordinario.

¿Destacable? La capacidad para recuperarse de esa pesada losa, el haber superado los problemas de orden extra deportivos y quizás la mala decisión de haber contratado a Gil Velázquez y posteriormente reaccionar para traer a un mánager emprendedor y gran motivador como es Benjamín Gil, quien además de haber obtenido ajustes importantes para apuntalar la capacidad ofensiva del equipo, logró calmar las aguas turbias y pasar al equipo del sótano a la parte alta de la tabla para llevarlos al primer Playoff.

No pueden dejarse de señalar los errores de oficina, como el no haberse reforzado al final de la etapa regular cuando se podía, haciendo ajustes y en lugar de tener exceso de infielders, buscar consolidar con un par de abridores; el no haberse reforzado en el Draft con otro lanzador y quizás el no haber logrado desarrollar una estrategia que le permitiera jugar al beisbol chiquito, que es el que da carreras y le acompaña el trabajo de todo el conjunto para ganar. Hasta la próxima, y esperar que en esta parte de oficina se trabaje duro para tener un equipo competitivo en la campaña que se avecina.

Bien jugado y bien ganado el Playoff por Venados de Mazatlán que respondieron a lo que ya se veía venir tras la jetatura que tuvieron durante toda la campaña en contra de Charros, a los que humillaron en sendas barridas a domicilio y en casa propia. Terminó el sueño. A esperar la siguiente campaña.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1