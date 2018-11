No es “enchílame otra”

Si aceptamos sin conceder que las propuestas -algunas fueron meras ocurrencias- presentadas durante las campañas electorales realizadas en el presente año fueron hechas de buena fe, y como consecuencia de las mismas convencieron a una parte importante de la población para que se diera un vuelco nunca antes visto en nuestra cuantitativa democracia, ahora, luego de cinco meses, los principales actores de la política nacional y local (todos ellos con experiencia), dicen haberse dado cuenta que las verdaderas soluciones a nuestra amplia problemática no son cuestión de “enchílame otra”.

Poco a poco van desapareciendo las declaraciones triunfalistas y las aparentes soluciones mágicas, para dar paso a una realidad en la que a todos y cada uno de ellos les faltan manos y mentes sanas dispuestas a trabajar honesta y concienzudamente, pues la problemática existente no se puede solucionar sólo con el grupo de amigos, compadres, parientes y demás etcéteras que no quiero ni mencionar porque me pudieran acusar de blasfemo.

Para ir por partes, habría que decir que el reto asumido por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no es para jugar a las vencidas con los gobiernos estatales, aún y cuando sin duda alguna hay especímenes disfrazados de seres humanos, que se han beneficiado de la manera más deshonesta, y llevan a cuestas cientos o miles de millones de pesos, y ni quien les juzgue, ni mucho menos hagan nada, antes al contrario, los asumen como sus aliados.

Tampoco es cuestión de ponerse al tú por tú con otros segmentos de la sociedad por el sólo hecho de que no sean sus seguidores, sobre todo, porque bastaría con estar al tanto de la ubicación de los domicilios de todos y cada uno de quienes son y serán sus más cercanos colaboradores, y ni qué decir de sus cuentas de cheques y bienes personales, para sin necesidad de investigar más, darnos cuenta del “amo al que han servido”.

A manera de buena noticia, se puede afirmar que ninguno de ellos tiene la imperiosa necesidad de robar -sin que ello quiera decir que no lo han hecho, para lograr amasar los recursos (por no decir la fortuna) que han logrado concentrar-

El mensaje que implica quitar a unos ricos bribones, para que lleguen otros, pero con un discurso cercano al socialismo -sólo el discurso- puede llevar al país a un desgarramiento que provoque un nuevo estallido social (recordemos que no son los más necesitados, los pobres, ni los pránganas, quienes los han propuesto o encabezado), sí, quienes han pagado la factura y aportado los millones de muertos que suman los caídos.

APUNTE

Defender con la vida un ideal -casi, casi cualquiera que este sea- es un acto de nobleza, pero hacerlo por defender un puño de billetes, es un acto de bajeza.