Niños soldado

Como si hubiera algo peor que un hombre inocente vista por necesidad la casaca de militar, le armen hasta los dientes y le envíen a combatir una guerra, cualquiera que esta sea, en la época que usted quiera revisar dentro de la historia; la vida, injusta y cruel como suele ser, nos pone de frente la gran tragedia, además de todas las víctimas obvias del enfrentamiento: la de ver niños armados dispuestos a librar una realidad que no les toca vivir, padecer, ni sufrir. Por tercera ocasión en lo que va del mes, voy a volver a hablar (o a escribir) de un video: el mismo que contiene el testimonio de una veintena de niños y adolescentes entre los 12 y 17 años, 15 de ellos varones y 5 todavía ni mujeres, en el que siguen, de manera medio uniforme, una voz masculina que surge desde por ahí, y a la que obedecen ciertos comandos “militares” con sus camisetitas verdes y rifles en mano. Las imágenes son impactantes, es muy duro saber (y volver a ver) niños soldados en México. Es terrible, que a muchísimos niños les toque enfilarse dentro de un ejército ya sea desde la autodefensa o desde el crimen organizado. Este es el toque final, la cereza de un pastel podrido, de una realidad absolutamente descompuesta y desoladora.

La policía comunitaria de Ayahualtempa, Guerrero, no es la única organización de autodefensa que ha sumado niños a sus milicias a razón de la absoluta ausencia del Estado de derecho que se vive en ciertos territorios del país. Pero esta semana ha dejado claro que en Guerrero, las autodefensas necesitan incluso de menores de edad para poder hacer frente a la situación de inseguridad que ahí se vive entre el choque de cárteles de droga y organizaciones delictivas como “Los Ardillos”, quienes se disputan en estos momentos el territorio, según pregona la CRAC.

Ninguno de nosotros, seres humanos, libramos la infancia, ni siquiera el que diga que la suya fue de oro. Pero de eso a convertirse por obligación, en un niño soldado en cualquier parte del mundo, me parece lo más cruel y doloroso que pueda permitir esta totalmente enajenada humanidad. Por favor, que alguien les diga que ese no es su lugar, que alguien los lleve a un museo, a un teatro, o les lleve pinturas, les ponga a bailar y cantar, que alguien les llene de fantasías su imaginación, les cuente cuentos de hadas, que alguien les diga (aunque sea mentira) que todo va a estar bien. Por favor, que ese alguien sea el Estado. Por favor, no se vayan con esta cuenta de la cual jamás podremos ponernos a mano. No con los niños, no con las víctimas más inocentes de todos. Por favor, suplicamos ya en lugar de exigir, no nos ofendan otra vez, no nos lo tomen a mal, no se lo tomen personal aunque lo sea. Nos toca a todos, pero a ustedes, políticos, les toca de verdad. No los dejen, no nos dejen solos un día más en este tan roto país. Por favor.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina