Ni anónima ni ilegal la promoción del voto útil por Lemus y Xóchitl

“Confío en México” emprendió desde el pasado 1 de marzo una campaña por el Voto Útil, que tiene que ver con la promoción del voto. En primer término, abatir la apatía, la negligencia cívica, buscar que sean más los ciudadanos que ejercen su derecho, y esta campaña por el voto útil ha generado en los últimos días expresiones de actores políticos y candidatos, apartadas de la realidad, sin sustento, sin fundamento, totalmente distorsionadas y quizás tendientes a manipular la información.

En días pasados, candidatos y dirigentes de distintos institutos políticos reprocharon la operación emprendida a favor del Voto Útil, entre ellos la abanderada de Morena a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum y su dirigente nacional, Mario Delgado, quienes en total desconocimiento opinaron que la publicidad en espectaculares era anónima e ilegal.

En este sentido, hubo de hacer necesarias precisiones, como que no ha sido anónima la campaña emprendida por “Confío en México”, toda vez que desde el primer momento, como se puede observar tanto en los espectaculares, en los anuncios en autobuses, en las lonas que se utilizan, en los folletos que se entregan a la sociedad, en las calcomanías que se fijan en los vehículos con el permiso de quienes lo dispensan, como en toda acción emprendida en calles, en colonias, en plazas públicas, en mercados, en centros de reunión y en diálogo con líderes naturales, se ha promovido el voto útil con la identificación de la marca, explicando por qué es importante para Jalisco y México.

Sobre todo, no hay un anonimato, la promoción se ha hecho de frente, sin esconderse. La señora Sheinbaum está mal informada, mal orientada. Segundo, los espectaculares no son ilegales, son totalmente permitidos, y es muy simple: la Constitución política de la nación otorga a los ciudadanos y a los habitantes de este país la protección y tutela de los derechos fundamentales, según el artículo primero. Artículo sexto: tutela la manifestación de las ideas, que no deben ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, si es el caso de que no sea un ataque a la moral, a la vida privada, a terceros o provoque algún delito o perturbe el orden público.

Lo que se está haciendo es expresión directa, libre, no incurre en ninguna de las condiciones que se establece para que pueda ser censurada. Estamos protegidos por el artículo sexto de nuestra Carta Magna. El artículo séptimo establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Dice, no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como controles de oficiales o particulares de ningún tipo.

Luego entonces, no existe nada que establezca una ilegalidad. Lo que se está haciendo es trabajar en favor de la conciencia cívica, de la cultura política en México y en Jalisco. De tal manera, es mentira, es falacia, es ligereza y es un insulto lo expresado de parte de la candidata presidencial de Morena y el dirigente de su partido.

Ahora bien, hablan de ilicitud, hablan de delitos, delito es igual a crimen, es sinónimo. ¿Hay criminalidad en difundir ideas? ¿Se es delincuente por promover la cultura política y cívica? ¿Se debe ser sujetos de delito punible por promover que la gente vote, que la gente se informe, que la gente razone, que no se fije en partidos sino en personas, atributos y perfiles y que decida razonando que su voto sea útil? No. No hay delitos, no hay delincuentes, no hay criminales ni ilegalidad. Y quien lo dice, obviamente está obligado, si tiene elementos, a que haga la denuncia correspondiente y plantee los fundamentos adecuados. Y quien lo hace de forma inadecuada también tiene una consecuencia.

Ahora bien, abundando, para caer en delito se requiere que exista un tipo penal. El tipo penal debe estar establecido en el código penal o en su caso en la ley reglamentaria. Hay una ley que es la Ley General de Delitos Electorales y establece cuáles son esos. Hay un artículo séptimo, que identifica 21 tipos de conductas que pueden o deben ser penalizables. Y ninguno estos marca que sea delito expresarse y utilizar algún medio lícito, siempre que no se ofenda a la moral, a las buenas costumbres, ni a terceros ni estar anunciando algo prohibido.

Luego entonces, desde “Confío en México” se rechaza tajantemente estar cometiendo algo anónimo y algo ilícito. Quien lo está diciendo tiene en su caso que probarlo, y tiene una consecuencia si no es así.

Ahora bien, el tema del anonimato. Anonimato en todo caso es en el que incurrió la propia Claudia Sheinbaum, porque se tiene claramente presente todos esos espectaculares, con obviedades y la ley electoral sí establece que se puede colegir con símbolos, con signos, con imágenes, con apodos, con elementos que colijan que va dirigido a una persona una propaganda. Confío no es un partido, y quienes lo integran son ciudadanos que simpatizan con las causas que persigue esta agrupación.

La Constitución dice muy claramente que a los ciudadanos se les permite hacer todo lo que sea que no esté expresamente prohibido. En cambio, al gobierno, instituciones, a los partidos y en campaña a los candidatos, solamente se les permite hacer lo que expresamente las leyes determinen. Y sí establece una limitante al respecto, una taxativa, un obstáculo para quien tenga un cargo público, como es el caso de ella, que utilizara propaganda a su favor, anónima para promover su imagen pública. Ella sí incurrió en un ilícito, ella sí incurrió en responsabilidad, Confío no.

Cerraría con esto: Lo que México requiere es una contienda democrática en paz, con respeto. En “Confío en México” se actúa con respeto, con apego a la ley, se respeta a los partidos, a los candidatos y candidatas. No se ofende, no se daña, no se lesiona a nadie. Por ello se exige respeto de los partidos, de los candidatos y de las instituciones electorales.

Cabe hacer un llamado al órgano electoral nacional y al órgano electoral local para que no se dejen intimidar, ni presionar, ni acepten ningún tipo de coacción que procure impedir la continuidad de la actividad lícita, directa, responsable, formal, de promover el voto. Porque es lo que requiere México y lo que requiere Jalisco, que la gente salga a votar, y que lo haga con razonamiento, inteligentemente, buscando que sea el voto útil.

De ahí que se promueva el voto, más allá de partidos, por las personas, en favor de Xóchitl Gálvez, para Presidenta de México, y de Pablo Lemus, para Gobernador de Jalisco.

Como se advirtió desde el primer día, Confío estará trabajando en esta campaña para promover un voto útil que sirva para sacar a Morena de México y que no llegue a Jalisco.

opinión.salcosga@hotmail.com