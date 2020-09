Necesidad o necedad, pero hay mucha gente en las calles

Mientras que el número de contagios y muertes a consecuencia del COVID-19 se ha convertido en “el pan de cada día” en Jalisco, se puede decir que paralelamente cada vez es mayor el número de personas que se pueden observar en las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, muchas de las cuales transitan campantemente sin cubre boca, ni el menor cuidado… lo cual es consecuencia de la pérdida de miedo a la extensa campaña realizada por los gobiernos federal y estatal, y como consecuencia las muertes continuarán aumentando, vaya usted a saber hasta cuántos.

De acuerdo con las últimas cifras recuperadas y anunciadas oficialmente, 694 mil personas han sido contagiadas en todo el país, de las cuales afortunadamente 496 mil ya han sido consideradas como recuperadas, mientras que más de 73 mil han perdido la vida, y contando. Por lo que hace a nuestra entidad, 102 mil personas han tenido que padecer el virus, y más de 73 mil ya lograron ser dados de alta, con la muy lamentable pérdida de dos mil 542 muertes, y contando.

Son muchos los millones de pesos y de dólares los que se han invertido y gastado con motivo de la pandemia más dañina del siglo XXI, el pretexto o razón se puede apreciar como justificado, sin embargo, los resultados -que al final son los que cuentan- no pueden ser los deseados, sobre todo porque esto aún no ha terminado y ni siquiera se puede saber a ciencia cierta cuando será, ni las cifras finales de personas fallecidas…pero lo que si podemos saber es que cuando menos 73 mil familias mexicanas hoy se encuentran de luto (aunque hay opiniones en el sentido de que la cifra real es por lo menos tres veces mayor).

Sin duda alguna son muchas las enseñanzas que nos habrá dejado este fenómeno mundial, y quienes logren sobrevivir al mismo, ya tendrán tiempo para desentrañar las múltiples verdades y mentiras que se han suscitado a raíz de el, así como establecer las normativas necesarias para que nunca más se vuelva a padecer una situación igual o peor que ésta, pues no es posible que con tantos y tan presuntuosos adelantos tecnológicos y médicos, la humanidad pueda estar sufriendo de esta manera.

APUNTE

Como atenuante, es comprensible que las personas tengan que salir a la calle a ganarse el sustento diario, pues no hay “guardadito” capaz de solventar tantos meses de inactividad económica, incluso ni entre las personas pudientes, ya no se diga en las familias que viven al día, y aún peor para quienes han perdido el empleo o no lo han tenido en los últimos años… la consecuencia lógica es la desesperación y aumento de la delincuencia. Pero lo que resulta insultante es la falta de cuidado de quienes dejan de lado las precauciones que nos afectan a todos.

r_develasco22@hotmail.com