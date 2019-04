Fundado el 18 de octubre de 2010 y con independencia de su gran abanico de actividades que año con año lleva a cabo, el Museo Memoria y Tolerancia se ha convertido en un referente de temas sociales, culturales e históricos que inciden en comportamientos básicos para la calidad de la vida cotidiana como la tolerancia, precisamente al impactar, se quiera o no, en asuntos primordiales e indispensables para la armonía de la vida comunitaria.

Visitar las instalaciones del Museo localizadas en la calle de Luis Moya en la Ciudad de México se convierte en un aprendizaje para entender sucesos en lugar de solo lamentarlos, pensemos en solidaridad, inclusión, justicia, perdón, amor, libertad, verdad, alma y amistad.

Cuando los oscuros vientos de la violencia soplan a diario a lo largo y ancho del territorio nacional y lo peor sin señales claras de que esté a la vista la disminución y desaparición de la misma, es importante y necesario tomar posturas y practicarlas que nos permitan entender lo que ocurre en lugar de solo lamentarnos, somos ciudadanos que inevitablemente estamos condenados a seguir el camino del miedo, de la sumisión, de la obediencia ciega a culturas eminentemente hedonistas con todo y sus graves y hasta sangrientas consecuencias.

Las actividades del Museo Memoria y Tolerancia están basadas en una amplia gama de de conferencias, exposiciones, reflexiones acerca del comportamiento político, social y cultural, todas con una meta común: decir un rotundo NO a la discriminación, al materialismo, a la pobreza y a la injusticia, invitaciones tácitas a entender que somos por lo que somos, no por lo que tenemos.

Visitarlo, amén de admirar su construcción, su arquitectura, es distinguir claramente la diferencia entre el bien y el mal en sentido moral y esta diferenciación nos conduce a su vez a entender que si bien “no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga” habrá que evitar siempre y por todos los medios caer en la practica de no cumplir las promesas incumplidas, es decir en convertirnos en ciudadanos indiferentes, ya que peor que la discriminación es la promesa no cumplida.

La presencia del Museo es un detonante de la congruencia entre el decir y el hacer, fenómeno que garantiza que se viene apostando a favor del destino de los grupos vulnerables y en consecuencia del destino del país.

Aún es tiempo de poder cambiar hábitos y actitudes echando por tierra la predicción de Nietzsche hecha hace 179 años, misma que afirmaba que la humanidad se conducía irremediablemente a la edad de “la mala fe”, vaya al nihilismo puro. Cuidado que algunos fantasmas se vuelven realidad.



