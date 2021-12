Mientras muchos mexicanos seguían dándole vueltas a algunas “muletillas” de la actual administración, de las que el miércoles pasado se ofreció un compendio a la no por multitudinaria menos selecta concurrencia reunida en el Zócalo de la Ciudad de México y sus alrededores (que “la violencia no se combate con la violencia”; que “la delincuencia se erradica yendo al fondo de los problemas sociales que la generan”; que en este país “ya no hay cabida para la corrupción ni se tolera la impunidad”), hubo noticias discordantes con ese discurso...

Concretamente (“Milenio”, XII-4-21, p. 14), acciones gubernamentales orientadas hacia el Cartel Jalisco Nueva Generación, que van más allá de las prédicas bienintencionadas aunque estériles hasta ahora: la oferta de recompensas millonarias -en dólares- por información que permita ubicar y detener a sus dirigentes, o el congelamiento de sus cuentas bancarias, por ejemplo.

-II-

Vale aclarar, tangencialmente, que tales acciones han sido tomadas, en efecto, por el gobierno... de los Estados Unidos. Que, a riesgo de que pudiera reprochársele el inmiscuirse con la sacrosanta soberanía de otro país, el gobierno norteamericano actúa en defensa de los intereses de sus ciudadanos y sus instituciones, afectados por conductas delictivas -tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otras- maquinadas y realizadas desde el exterior.

De ahí acciones como la extradición desde territorio mexicano, para ser procesados y sentenciados en Estados Unidos, de varios de los más notorios líderes de los grupos dedicados a la producción y el tráfico de estupefacientes que operan en México, y cuyos nombres y apodos constan en el reporte referido: Joaquín (“El Chapo”) Guzmán, Rubén Oseguera (“El Menchito”), Gerardo y José González Valencia (“Los Cuinis”); la detención, entre 2020 y 2021, de “más de 600 personas vinculadas a la organización” y el congelamiento de “diversas cuentas bancarias de personas y empresas en Estados Unidos”.

-III-

La nota señala que “entre las personas sancionadas en los últimos dos años por el Departamento (norteamericano) del Tesoro”, aparece el nombre (Carlos Andrés) y el apodo (“La Firma”) del “presunto” autor del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval: un asunto “resuelto”, según las autoridades del gobierno de Jalisco... aunque éstas difundieran hace meses los “retratos hablados” de un par de sospechosos, pero nunca hayan dado nombres ni mucho menos aprehendido y procesado a ninguna persona relacionada con el hecho.