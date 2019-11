Morena vs. Morena

A menos de un mes de que estalló la violencia en muchas de las asambleas distritales para elegir a los delegados para su Congreso Nacional, donde elegirían la nueva dirigencia nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como pasó en Jalisco, donde en 8 de 20 distritos irrumpieron a balazos comandos para tronar la jornada electoral, en el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a estallar el conflicto.

Como se sabe, el domingo pasado lanzaron dos llamados a los integrantes del Congreso Nacional para renovar la dirigencia morenista. Una la convocó la actual dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, para el próximo domingo 17 de noviembre, y Bertha Luján, la ex presidenta del Consejo Nacional morenista, para el 24 de noviembre.

Ambas mujeres son aspirantes a la dirigencia nacional, al igual que el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, así como el senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Díaz Rojas.

Los simpatizantes de Polevnsky alegan que la convocatoria de Luján es inválida, ya que desde el mes pasado renunció a ese cargo para poder competir por la dirigencia nacional, y nunca tramitó ante la dirigencia del partido su reinstalación formal.

Hay además dos posturas irreconciliables entre ambas partes. Mientras Luján apuesta porque no se suspendan las asambleas distritales, argumentando que los hechos de violencia registrados hace justo un mes son “excepcionales” y que solicitarían a la Guardia Nacional vigilancia especial para evitar que ocurran de nuevo hechos violentos como los ocurridos aquí en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Tepatitlán. Tequila y Jocotepec; Polevnsky está convocando para que el domingo se modifiquen los estatutos de Morena en un Congreso Nacional Extraordinario para que la nueva dirigencia se pueda definir a través de una encuesta, para evitar las asambleas ante el riesgo de que vuelvan a darse enfrentamientos.

La dirigente nacional morenista retoma así la propuesta de López Obrador de que para evitar divisiones en Morena se recurra al método de la encuesta para resolver la elección interna. Esa petición la respalda el diputado Delgado, otro de los suspirantes.

Además, mientras Polevnsky asegura que la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le permitirá seguir en el cargo mientras se elija la nueva dirigencia, el domingo en la sesión del Consejo Nacional a la que no acudió la presidente de Morena, se acordó que en el Congreso Nacional Extraordinario del 24 de noviembre se integre una dirección provisional que gestione el proceso interno de renovación de la dirigencia.

Lo dicho, las disputas de poder entre los grupos del muy joven partido en el gobierno, son tales, que han hecho a un lado la advertencia que les hizo en agosto pasado AMLO, el indiscutible jefe político de Morena, de que si las ambiciones de poder de sus dirigentes lo echaban “a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usarán, porque eso nos dio la oportunidad de realizar la Cuarta Transformación”.

¿Será por eso que el Presidente ya respalda la construcción del partido llamado Frente por la 4T y de otro denominado Fuerza Social por México? Veremos.

