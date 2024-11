México sufre en Premier 12; Charros compone panorama

Con un inicio marcado por errores, ostensible baja del nivel de juego de algunos peloteros, sobre todo en el pitcheo y algunas fallas a la defensiva, además de ineficacia para remolcar carreras, inició para México el Premier 12, preludio de lo que en su momento será el Preolímpico a jugarse en Japón.

Hay que recordar que en la edición anterior México tuvo una magnífica actuación en ambos torneos bajo la dirección de Juan Gabriel Castro, lo que le prodigó llegar al hexagonal en Tokio y quedar colocado en un extraordinario lugar que lo llevó por primera ocasión a ocupar un espacio en unos Juegos Olímpicos, aunque debiendo lamentar el enorme ridículo que cumplió el representativo nacional en la olimpiada, merced a que, previo a la justa mundialista, de manera sorpresiva el mánager Juan Gabriel Castro fue despedido en razón de la mala influencia que en ese momento tenía como director de ProBeis, el ex ligamayorista Edgar González Sabín, quien se metió en todo menos en lo que debería, que era impulsar el fomento al beisbol y propiciar la mayor formación de beisbolistas de nivel superior, y en esa impertinencia de pretender involucrarse y controlar todo lo inherente al rey de los deportes en México, influyó inadecuadamente para propiciar la salida de Castro y lograr la designación de Benjamín Gil y el resultado fue un fracaso absurdo y rotundo en el certamen Olímpico.

Pero volviendo a lo actual, como ya señalaba, México inició con el pie izquierdo, cayendo de fea forma en la jornada inaugural ante Venezuela en un cotejo que resultó contrario a lo esperado, ya que se preveía un triunfo para México, siendo local y contando con el apoyo del público proveniente de diversas partes del país, que hizo una entrada de un 70% del aforo del Estadio Panamericano, pero también hay que decir, con presencia de aficionados tanto de origen venezolano como de otros países participantes en el torneo.

Falló el pitcheo, abrió el ex ligamayorista Manuel “Manny” Bañuelos, quien no se vio muy bien, admitiendo tablazos y anotaciones, por lo cual tuvieron que aplicarle la grúa a temprana hora, y después un desfile de lanzadores.

Pero en sí, el roster de México no tiene a los mejores elementos para enfrentar un compromiso de este nivel internacional. Salvo el ex ligamayorista Alan Trejo, el listado se compone de peloteros que al revisar su palmarés se observa buen nivel, pero en el beisbol doméstico, pues fue notorio al menos en el cotejo inaugural ante los venezolanos, que no lucieron ni en lo individual ni como conjunto, viéndose inferiores a los guindas.

Hay que esperar que México se saque la espina en los posteriores encuentros, y desear que el timonel Benjamín Gil encuentre la fórmula para, involucrar en los cotejos según vaya pudiendo, a quienes tengan ya un nivel óptimo de su desempeño y con quienes se sienta más cómodo ya conjuntándolos como real equipo y que administre mejor su staff de pitcheo.

El conjunto, si bien no luce fatal, tampoco se ve como un equipo al cual deban temerle las novenas de Puerto Rico y Panamá, así como la del vecino país del Norte, con quienes habrá de enfrentarse en estos próximos días.

En otro orden de ideas, Charros de Jalisco ha tenido una inesperada, pero relevante y grata sorpresa para la afición al retornar a la a senda del triunfo, ya con dos series victoriosas al hilo habiéndole ganado a los Mayos en Navojoa, y barriendo a Sultanes de Monterrey en Zapopan. Así que, de estar, todavía no hace mucho, cerca del sótano de la tabla de posiciones, con casi el doble de derrotas que victorias, ahora se encuentra ya de la mitad hacia arriba acercándose a la foja pareja entre triunfos y fracasos.

Ojalá que esta buena racha se sostenga y sobre todo luzca para que la gente vuelva a ocupar con mayor consistencia las gradas del Estadio Panamericano.