México, por su décimo título del serial caribeño

Estando aún latente la vieja polémica en cuanto a la representatividad de México en la Serie del Caribe, que cada año genera opiniones divididas respecto a si quien acude con la representación del país es el equipo campeón reforzado o es un seleccionado de peloteros que participan en los diversos conjuntos integrantes de la Liga Mexicana del Pacífico, sea cual fuere su nacionalidad, nos encontramos ante una edición más del certamen beisbolero más importante en Latinoamérica, la número 66, que tendrá como sede la casa de los Marlines de Miami en la Major League Baseball (MLB), y me refiero al LoanDepot Park que albergará este torneo del 1 al 9 de febrero de 2024.

Aquí el tema de discusión se genera a partir de que el equipo que va por México desde hace algún tiempo ya no juega con la franela de la franquicia correspondiente en la Liga Mexicana del Pacífico, es decir, antes participaban con el uniforme del equipo que se coronaba campeón en el torneo de la Liga local, pero ya no ocurre así, toda vez que se juega con la franela tricolor de México y si acaso se porta un muy pequeño parche por ahí en una manga que dice la franquicia, sin menoscabo de que al equipo lo arma la Liga y lo administra la Liga, no la franquicia en sí, y ha habido ya ocasiones en que son más peloteros de otros equipos que del equipo campeón.

En esta ocasión van 14 y 14, pero en anteriores participaciones hemos visto que van 15 y 13, incluso han llegado a ser 16 y 12, cuando lo normal era que se tomaba la base del equipo campeón y se reforzaba en las áreas que tenían que hacerlo, siempre y cuando hubiese disponibilidad de otros equipos de ceder a sus jugadores y que éstos no tuviesen impedimento de asistir ya sea por alguna razón familiar, personal, o por tener que reportar en otro equipo de Grandes Ligas, pero en fin, esa es la polémica.

Para esta participación el roster, conformado por 15 lanzadores, cuatro outfielders, siete infielders y dos catchers, cuenta con al menos un representante de las 10 organizaciones que conforman la Liga ARCO con 14 peloteros del equipo campeón; Odrisamer Despaigne y Juan Carlos Gamboa de los Yaquis de Obregón, Jeff Kinley de los Algodoneros de Guasave, Manny Barreda y Alexis Wilson de los Tomateros de Culiacán, Zach Matson de los Mayos de Navojoa, Jake Sánchez de los Águilas de Mexicali, Elkin Alcalá, Randy Romero y Ramiro Peña de los subcampeones Venados de Mazatlán, Juan Gámez de los Cañeros de Los Mochis, Julián Ornelas de los Charros de Jalisco y Bobby Bradley, así como Roberto Valenzuela de los Sultanes de Monterrey.

El asunto es que acude Naranjeros, entre comillas, o el seleccionado representativo de México, en la búsqueda del décimo título de Serie del Caribe, dado que la última vez que un conjunto mexicano alzó el título en este certamen fue en 2016 cuando los Venados de Mazatlán se impusieron ante los Tigres de Aragua.

Así que habrá que desear y esperar sea una participación digna que se corone con el título, aún cuando es conocido el alto nivel de competencia.

De hecho, hay que recordar que en esta edición 66, que por cierto tiene por tercera ocasión a los Estados Unidos como sede, pues también se llevó a cabo en 1990 y 1991 en el país vecino del Norte, participarán siete equipos campeones de sus respectivos países:

Los equipos participantes son: Royal Scorpion (Curazao); Gigantes de Rivas (Nicaragua); Naranjeros de Hermosillo (México); Federales de Chiriquí (Panamá); Criollos de Caguas (Puerto Rico); Tigres de Licey (República Dominicana); y Tiburones de La Guaira (Venezuela).

El jueves 1 de febrero se disputarán los primeros cotejos: Nicaragua vs. Puerto Rico; Curazao vs. México; y Venezuela vs. República Dominicana.

El jueves 8 de febrero se disputará la Semifinal B: tercer lugar vs. segundo lugar y Semifinal A: cuarto lugar vs. primer lugar. El viernes 9 de febrero por el tercer lugar se enfrentarán el perdedor de la Semifinal A vs. perdedor de la Semifinal B, y en la Final se medirán el Ganador de la Semifinal A vs. ganador de la Semifinal B.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1