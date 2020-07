México, ¿país viable?

Aún no tenemos idea de las consecuencias que acarreará para México y cada mexicano la pandemia, cuyos primeros efectos han sido descubrir los profundos abismos que nos dividen. La crisis de salud ha puesto en evidencia las terribles contradicciones y asimetrías de nuestra sociedad y la obsolescencia de un sistema más preocupado por los resultados electorales que del bienestar social.

Es del dominio común que la diferencia entre los países desarrollados y los del tercer mundo se finca en la educación. La inversión pública y privada, así como los modelos educativos más exitosos, están ligados a la visión de futuro de las clases dirigentes y de los gobiernos encargados de instrumentar las políticas públicas para el desarrollo de la inteligencia, tanto abstracta, como aplicada. El sistema escolar presencial funciona mal y, ahora, en una sociedad pauperizada, estresada e ignorante, se pretende impartir la enseñanza a distancia. El problema es sistémico: no está solo en los maestros, quienes, salvo excepciones, no disponen de los recursos pedagógicos y tecnológicos más avanzados; también se encuentra en los alumnos, carentes de la infraestructura adecuada para convertir un buen deseo en ejercicio virtuoso.

Hace unos días, la madre de un niño me compartía sus preocupaciones al respecto: “Usted dese cuenta de que antes (de la pandemia), dejaba a mi hijo en la escuela, lo recogía mi madre y le deba de comer. Al salir del trabajo, yo iba por él a casa de mi mamá y, junto a las labores del hogar, vigilaba que hiciera la tarea. Ahora necesito de una computadora que no he podido comprar y debo, en cierta manera, substituir a la maestra y, la verdad, yo no estoy preparada para hacerlo, no sé enseñar, el tiempo no me alcanza y me es muy difícil ayudarlo; estoy perdiendo la autoridad porque el niño se da cuenta de mi ignorancia y se molesta conmigo. Mi madre está vieja, no puede con su nieto, su salud se está deteriorando… Para acabarla, mis ingresos han disminuido y el papá del niño no me ayuda. No sé cómo le voy a hacer.”

La realidad golpea severamente la esperanza; pobreza, ignorancia y decisiones de política educativa equivocadas han abierto una grieta infranqueable entre las naciones que disponen de los recursos humanos y tecnológicos, además del compromiso social y la voluntad de preparar a las nuevas generaciones para el mundo que inevitablemente les tocará vivir. Mientras tanto, en el nuestro, muchas madres y padres aún piensan que sus hijos deben ir a la escuela por la calificación para pasar el año y no a adquirir valores y conocimientos indispensables para su éxito. ¿Con qué herramientas enfrentarán la vida aquellos niños y jóvenes “educados” para “aprobar” las asignaturas sin importar cómo, en lugar de desarrollar los hábitos y habilidades para superar el reto de la competencia? ¿Cómo van a ser libres si los están corrompiendo, haciéndolos adictos a vivir de dádivas clientelares y de los subsidios públicos? Cultura del esfuerzo... ¿Qué es eso?