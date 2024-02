México no carbura y sigue perdiendo en Serie del Caribe

Aunque no se puede decir que el equipo representativo de México se ha visto muy mal en las tres intervenciones que hasta ayer ha tenido en esta edición 2024 de La Serie del Caribe, que se está desarrollando desde el pasado día 1 de febrero del año en el Loan Depot Park de Miami, Florida, casa de los Marlines de la Liga Nacional en La Gran Carpa, lo cierto es que han evidenciado falta de capacidad para resolver muchas opciones que han tenido para llevar gente a la registradora, y a pesar de estar bien planteados a la defensiva, la escuadra que porta la franela tricolor piloteada por Juan Gabriel Castro no ha podido hilvanar un solo triunfo y ya está al fondo del standing, por más que sus resultados y la tabla de posiciones no reflejen que sí han jugado buen beisbol, más no han sido afortunados, siendo pues, por demás dolorosas las derrotas ante Curazao, así como frente a Puerto Rico y Panamá.

Podría decirse que lo que ha venido a ser menos competitivo en los tres encuentros que han sostenido es el pitcheo, más tampoco puede afirmarse que el seleccionado compuesto por 14 peloteros integrantes del roster de Naranjeros de Hermosillo el campeón de la campaña 2023-2024 de La Liga Mexicana del Pacífico y 14 elementos provenientes del resto de franquicias que conforman el beisbol invernal profesional mexicano estén siendo un fracaso y deban ya etiquetarse como un conjunto fallido y al borde de la eliminación en cuanto a la búsqueda de la corona o al menos llegar a la etapa final del certamen caribeño, el más importante del juego de pelota entre equipos participantes en ligas invernales en América Latina, ya que aún hay posibilidades de resurgir, dado que el sistema de juego permite la expectativa de que aun habiendo sufrido infortunio y descalabro en los tres juegos iniciales, puedan aspirar a emular a una Ave Fénix y ganando los encuentros restantes puedan aún incluso ser campeones.

Es beisbol no hay nada escrito, todo suele pasar y no sería la primera ocasión que una escuadra se levanta de lo más profundo para llegar a la gloria. Hay un buen roster, tienen al mejor manager mexicano y sobre todo, cuentan con el mejor ánimo, de ahí que no deberán bajar la guardia y están obligados a salir a dar el todo y, con la pasión por delante, jugar a ganar cada uno de los enfrentamientos que les restan, y aunque los siguientes rivales son de mucho peligro por ser consideradas en el grupo de las grandes potencias, como son sin duda República Dominicana y Venezuela, también México es una real potencia, por supuesto que pueden lograrlo.

Habrá que esperar que haya el repunte anhelado y que el numeroso grupo de aficionados mexicanos presentes en Miami siga apoyando al equipo azteca, que el pitcheo se consolide y que, sin menoscabo de seguir jugando buena pelota defensiva, la ofensiva mexicana descubra la clave para producir más carreras y se ganen los próximos desafíos. Vale señalar que en el desempeño del equipo representativo de nuestra patria han lucido bien dos peloteros muy conocidos por la afición jalisciense al deporte Rey, como son Julián Ornelas y Agustín Murillo.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1