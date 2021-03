La mercadotecnia política es un arma que más que favorecer a los candidatos a puestos de elección popular, perjudica a los ciudadanos porque los confunde en cuanto a elegir los mejores gobernantes.

El marketing político es una metodología que combina la mercadotecnia con las disciplinas políticas. Su objeto es estudiar la mejor manera de orientar las campañas políticas aplicando técnicas de investigación, planificación, gestión y comunicación que son utilizadas en forma mercantil para promover un producto determinado.

La mercadotecnia al servicio de la política en el diseño y ejecución de acciones tácticas y estratégicas en campañas políticas de un partido político que a su vez pueden ser utilizadas en una institución, grupo de presión, organización civil o empresarial siempre y cuando su fin sea conquistar fines políticos.

Una campaña política requiere de dinero, mucho dinero y mecanismos de activismo para llevarla a cabo, así como un slogan o mensaje.

El dinero. Entre las técnicas para colectar fondos se puede mencionar a reuniones para pasar la charola entre grandes donantes en potencia que simpaticen con la causa o tengan interés en verse favorecidos en el futuro. También está la posibilidad de conseguir pequeños donantes por correo que en total lleguen a colectar una suma considerable. Una práctica que se utilizó por el PAN hace algunos sexenios era la rifa de automóviles, lo cual ahora no daría resultado por lo desprestigiado de esta práctica (el avión presidencial).

Hasta aquí la forma de financiamiento no afecta a la ciudanía, pero como la principal fuente de recursos es el subsidio oficial, el financiamiento de los partidos políticos ha desalentado la confianza de los ciudadanos y fomentado el abstencionismo en las votaciones. El Gobierno no ha prestado atención a las protestas por el alto costo de financiamiento. Para las próximas elecciones del mes de junio de este año se tiene asignada una partida de siete mil 226 millones de pesos de subsidio a partidos políticos. Esto no es todo, hay que agregar el costo de operación del INE y los tribunales electorales.

Por su parte, el INE tiene asignado un presupuesto base de 10 mil 727 millones de pesos, más la cartera institucional de proyectos ocho mil 867 MDP, lo que da un total de 19 mil 594 MDP. Entre las funciones del INE se encuentra la de contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

El mensaje. El slogan publicitario es un elemento vital en las campañas políticas. Se estima que el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ganó porque utilizó en forma subconsciente a la virgen de Guadalupe que es la que venera la gran mayoría del pueblo de México.

Tenemos una incipiente democracia que nos ha costado mucho dinero, que ahora sentimos amenazada por la actitud del Presidente AMLO que intenta adueñarse de los tres poderes.

Por lo menos si una buena parte de ese cuantioso presupuesto se dedicara a educar al electorado para orientarlo en la mejor forma de escoger a los candidatos, se resolvería en buena parte el problema de escoger a las personas que nos gobiernan.

Es necesario que se sepan los antecedentes de los candidatos, que tengan un buen currículo y presenten sus declaraciones 3 de 3 por lo menos para conocer sus antecedentes y comportamiento social y humano y el origen de su patrimonio. La mercadotecnia política también debe estar al servicio del pueblo.