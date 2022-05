Memo y Juan

Concluida la Pascua, se reencuentran nuestros amigos en el café de costumbre.

-Hola, querido Juan, ¿qué tal las vacaciones?

-Fíjate que no salí -comenta Memo-. En primer lugar, porque prefiero viajar cuando hay menos turistas y, en segundo, porque las carreteras siguen muy inseguras; ya viste que los gringos sugirieron a sus connacionales no visitar algunos estados de la República, entre otros, Jalisco -y añade-: Me la pasé aquí y disfruté mucho la ciudad: el Jueves Santo hice con los muchachos la visita de los siete templos… No me lo vas a creer, pero no los conocían, bueno ¡ni la Catedral!

- ¡No me digas! -exclama Juan, extrañado.

-Así es, parece que a los jóvenes no les interesa mucho la historia y muy poco la geografía, incluso la urbana… ¡Ya no conocen ni los nombres de las calles! Ja, ja, ja -agrega Memo-. ¿Tú saliste?

-Sí, fui con la familia a Manzanillo. Para nosotros, las vacaciones son en Colima -contesta Juan.

- Pero, ¿qué no está muy peligroso? -apostilla Memo.

-Bueno compadre, peligroso está aquí, allá y en cualquier lugar… En nuestro país, hay más muertos diariamente que en la guerra de Ucrania y ni modo de quedarse siempre en casa.

-Oye, y ¿ya viste que le pararon las reformas eléctricas al preciso? -interroga Memo.

-Ahora vamos a ver con qué sale, porque eso sí, seguramente va a estar duro y dale con que los diputados de oposición son traidores a la patria… calentando la plaza para el 24 -reflexiona Juan y agrega-: El que se vio muy mal fue el diputado del PRI que se vendió por un plato de lentejas… Y luego dice López Obrador que él no propicia la corrupción… Es de los que solo ven la paja en el ojo ajeno.

-Pero es alentador que haya manifestaciones de una oposición real, seria… Y no es por estar en contra de las iniciativas del Presidente, es sano para la democracia que haya límites… Acuérdate que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente -subraya Memo y agrega-: Lo que estuvo grueso fue la madriza que le puso Trump a López Obrador, “Nunca nadie se había doblado tan fácilmente” dijo con sorna…

-Pasando a otras cosas, lo que es un desastre y parece que va pa’peor es el abasto de agua en nuestra ciudad y allí viene el estío, así es que a ver cómo nos va -dice preocupado Juan.

-Sí, el agua está llegando en cantidades insuficientes y de muy mala calidad para el consumo humano -abunda Memo.

-Pues las autoridades deberán tomar medidas de fondo porque, si el problema crece, la irritación social crece con él. Eso y la verificación de vehículos están calentando a la gente -dice Juan.

Finalmente -comenta Memo-, una buena noticia es que Laura Haro ya encabeza al PRI… Es un cuadro de lujo: mujer joven, talentosa y preparada. Si no son los jóvenes y las mujeres, ¿quién puede hacer las transformaciones que necesitan los partidos?

Eugenio Ruiz Orozco