Como cada ocho días, nuestros amigos, Memo y Juan, se encuentran reunidos a las seis de la tarde en el lugar de siempre. Juan, a quien se le cuecen las habas por echar su cuarto de espadas con motivo del cambio de autoridades municipales, lanza sus dardos sin esperar más sobre el indefenso Memo, apenas aprestándose a echar el primer sorbo de café.

-Oye Memo, ¿cómo ves las cosas ahora que Lemus se convirtió en ‘regente’ de la Zona Metropolitana?

- ¿Cómo que ‘regente’? Solo es alcalde de Guadalajara, eso y nada más -responde Memo y agrega-: en Tonalá repite Sergio Chávez, aunque ahora por Morena. En Tlaquepaque, la elección fue anulada y se repetirá y, en Tlajomulco, Salvador Zamora encabeza el ayuntamiento nuevamente… Finalmente, el Gobernador sigue siendo nuestro amigo Enrique, y ya sabes que lo de él es mandar.

-Sí, pero no me digas que, en Zapopan, Frangie, quien fue segundas manos de Lemus, no estará atento a sus sugerencias y, si no lo crees, fíjate cómo los funcionarios de ambos ayuntamientos están campechaneados… Para mayor abundamiento, ya anunciaron la coordinación de las fuerzas de seguridad de los dos municipios -comenta Juan.

-Pues mira, lo importante es que se resuelvan los problemas, porque los límites de la ciudad hace mucho que rebasaron sus fundos originales… -apostilla Memo- …y ni modo de cerrarse a la realidad. Lo que requerimos son servicios públicos de calidad: agua, alcantarillado, recolección de basura, calles iluminadas, transitables todo el año y sin riesgo, ya ves que en el paso a desnivel de Héroes Ferrocarrileros se ahogó una persona; parques, jardines y unidades deportivas en condiciones de uso, trámites administrativos eficientes, nomenclatura actualizada, balizamiento y seguridad pública, ya no digo de primera, simplemente aceptable; los robos de casas y de vehículos están a la orden del día.

-Dices bien, Memo. A mí, personalmente, me alarma el incremento de la violencia. No sé qué está pasando, pero los feminicidios me preocupan -comenta Juan.

-Pero la persecución de esos delitos no es materia municipal -apunta Memo.

- ¡Será el sereno! Para los ciudadanos, lo más importante es que se acabe con la impunidad y que las autoridades trabajen coordinadamente, que se ponga fin a los abusos y que podamos vivir en paz, salir a las calles sin miedo y que a nuestros hijos no los agredan ni les roben sus cosas -concluye Juan.

- ¿Sabes también qué es preocupante, mi querido Juan?

-Todavía no soy adivino, así que despepita -responde.

-El problema de la depresión y los suicidios -se lamenta Memo.

- ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos platicando?

-Mucho, porque se ha creado un entorno en el que los delincuentes dominan la vida del barrio, la colonia o los municipios. Las narcotienditas, la ausencia de vigilancia y la colusión de las autoridades policiacas y los malvivientes, pueden confundir la mente de niños y jóvenes, afectando su comportamiento… Esperemos que el cambio de administraciones traiga una mejora sustancial en nuestra calidad de vida.

- ¡Ah, qué Memo! -exclama Juan.