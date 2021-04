Lunes de Pascua, la mañana es tranquila, no hay prisa, hay tiempo para platicar en calma. Fieles a su costumbre, Memo y Juan se encuentran en el conocidísimo café, Perdiendo el Tiempo.

No bien acaban de llegar, Memo encara a Juan espetándole: “¡Te dije!”

Juan, sorprendido, contesta: “No entiendo…”

“Te dije que López Obrador iba a hacer Gobernador al impresentable de Salgado, pero no me creíste.” -reclama Memo y agrega: “No acabamos de aceptar que el Presidente es hombre de ideas fijas... Ya ves, en Guadalajara, el candidato de Morena es Lomelí y ¿quién crees que lo está empujando? ¿El Espíritu Santo? Por cierto, ¿ya sabes quiénes son los demás candidatos a alcaldes de la Zona Metropolitana?”

“Momento,” -dice Juan- “el tema de Salgado no ha terminado, habrá que ver qué resuelve el Tribunal Electoral, veremos si se deja presionar o no.” Y agrega… “Fíjate, me atrapó el bicho y me sacó de circulación dos semanas, por lo que no tengo mucha información. Oye, ¿qué fue un desmadre la vacunación?”

“Fue un espectáculo deprimente,” -comenta Memo. “eran miles de personas de la tercera edad caminando lastimosamente, uno junto a otro, apoyados en bastones y andaderas o empujados en silla de ruedas en medio del solazo que, inclemente, dejaba caer sus rayos sobre las cabezas blancas o calvas que con paciencia se inclinaban esperando la vacuna. No se vale, era como un desfile de mendigos implorando el favor de quienes se dicen sus servidores. Ya no me hagas hablar, estoy muy enojado, mejor sigamos en lo que estábamos.”

Juan le recuerda, “Estábamos con el tema de los candidatos, ¿cómo la ves?”

“Mira, en Guadalajara, no sé qué pasó con el Movimiento, pero nadie cambia de caballo a mitad del río, además, el Pope siempre fue el dos de Alfaro y estaba apuntado para la grande, es muy raro, ya veremos. Y los otros partidos la tienen muy difícil, no traen lana y la capacidad de gestión está en quienes gobiernan… Donde sí parece que el agarrón va a estar bueno es en Zapopan...” -señala Memo.

“¿Por qué?” -inquiere Juan.

“Porque la competencia con el joven Kumamoto está muy pareja, Uribe no es manco y Frangie, con sus cuates empresarios apoyándolo, hacen un escenario impredecible. No se te olvide que todos están viendo el 24.” -contesta Memo.

“¿Y los demás?” -pregunta Juan.

Memo, reacomodándose, reseña, “Pues las encuestas en Tlaquepaque al parecer favorecen a Maldonado y Citlalli Amaya es actualmente regidora. Lo dicho, el que gobierna tiene muchas ventajas; en Tonalá, Oswaldo la ha estado persiguiendo por años y Chávez repite ahora en la cuadra de Morena. En Tlajomulco, Marcela será un hueso duro de roer: si Salvador se descuida, se puede llevar un susto.”

“Oye, de los otros candidatos no me has dicho nada. ¿Qué no hay más?” -pregunta Juan rascándose la cabeza.

“Así están las cosas, yo te platico lo que veo y oigo.” -añade Memo.

“¡Ah qué caray!” -exclama Juan despidiéndose de Memo.



