MeToo en Jalisco

El Movimiento #MeToo llegó a Jalisco, luego de que la semana pasada se hiciera viral el hashtag #MeTooEscritoresMexicanos a través del cual salieron a la luz nombres no sólo de escritores, sino de periodistas y editores que han utilizado su poder para obtener alguna especie de favor sexual de varias mujeres escritoras y periodistas. No menciono los nombres de los involucrados porque hasta este momento, me parece esencial el respeto al principio de presunción de inocencia.

El movimiento #MeToo -recordemos- inició de manera viral en Hollywood durante el año 2017, la actriz Alyssa Milano instó a las mujeres a “tuitear” con el mencionado hashtag experiencias personales de abuso sexual en la industria del cine, y así lo hicieron, lo que provocó la exhibición y caída de Harvey Weinstein. El movimiento brincó a la industria de la música, ciencias, academia y política. El hashtag se extendió a más países, como Francia.

Y fue precisamente la actriz francesa Catherine Deneuve quien firmó -junto con otras mujeres- un manifiesto publicado en el periódico Le Monde instando -por decirlo amablemente- a las mujeres/actrices a pensar muy bien la forma en la que se estaba denunciando, ya que podría generarse sin más ni más una “caza de brujas” descontrolada. Y en parte Catherine tenía razón.

Tuvo que retractarse porque el asunto estaba tan candente, que sus palabras llegaron a herir a verdaderas víctimas de violencia sexual, sin embargo expresó: “La violación es un crimen, pero un flirteo tenaz o torpe no es un delito y una galantería tampoco es una agresión(…)”. Estoy de acuerdo con ella.

A ver, el tema es muy delicado. Denunciar sin prudencia y sin fundamento, llevó a Sabina Berman a retractarse de lo dicho -sin cuidado- en una entrevista con Carmen Aristegui, por mencionar a figuras muy visibles, pero esto, es decir “entredichos”, “supuestos”, “menciones”, “sugerencias” o “falsos testimonios” pueden destruir la vida y reputación de alguien. Ojo.

Hemos llegado a la sociedad contemporánea normalizando el silencio. Hay cosas que “como mujer” te callas porque “nadie te va a creer”, “no va a pasar nada” o “no quiero problemas” . Las mujeres lo sabemos, hemos aprendido a vivir con eso. Y muchas, sin drama. Pero… es un momento histórico. Debemos aprovecharlo, optimizar las redes y cambiar el rumbo de nuestra historia y la de nuestras hijas, porque es necesario relacionarnos de otra manera.

En nuestro país ya se hicieron virales #MetooCineMx #MeTooPeriodistasMexico y #MeTooEscritores Mexicanos. Y los que faltan.

De nosotras se necesita solidaridad y valentía para hacer un cambio profundo y eso, lo han demostrado muchas al iniciar este movimiento, sin embargo se requiere -para continuar el camino- de prudencia y asertividad. Estamos luchando contra dos cosas: El machismo en estructuras de poder y el abuso de poder en sí.