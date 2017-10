“Me alcanza la vida”, me dijo Margarita

Es cansado ver el tablero en el que ahora se juega el poder: que si Margarita Zavala se va, que por qué Ricardo Anaya no la retuvo, que cuántos Margaritos hay en Jalisco, que el dirigente panista cree que no pasa nada porque antes ya se salieron hombres de la talla de Castillo Peraza, que si le pega o no a la posible alianza con Enrique Alfaro, que si Alberto Cárdenas todavía tiene su peso y su corazón está con el proyecto de Zavala. Y esperen. Ahí es en donde se pone interesante: ¿cuál proyecto?

Si la ex panista no tenía plataforma antes de salirse del PAN, ahora menos. Al menos sabemos cuáles son los postulados básicos del partido en el que militó 33 años. Ahora, sin embargo, ignoramos todo sobre la forma en la que una Presidenta Zavala organizaría el rumbo energético, el modelo educativo, las políticas fiscales, la relación internacional, la política de vivienda, la movilidad interestatal, la sustentabilidad, el sistema penal, las telecomunicaciones, la revolución digital y el campo, por mencionar sólo algunos de los puntos que nunca ha abordado en foro alguno Margarita Zavala.

Es verdad que no es la única. La mayor parte de los aspirantes nos someten a infantiles caricaturas sobre sus arquetipos: el bueno, el técnico, la honesta, el súper honesto, el joven, el experimentado, el amigo del bueno, el independiente. Pero Zavala, que también hace uso de esa desagradable herramienta discursiva, tiene la desventaja adicional de que tampoco tiene una hoja de vida en el servicio público.

Kumamoto, con sólo tres años en la vida pública, pone por delante sus iniciativas exitosas en el Congreso de Jalisco para aspirar al Senado. Margarita pone por delante su trabajo de partido. Fue legisladora sin puntos, pero ha sido una extraordinaria pieza para su partido, y eso es lo que vende. Sin embargo, hacer partido y trabajo electoral, o vivir en Los Pinos, no es suficiente. ¿Te alcanza tu trabajo electoral y partidista para hacerte cargo del gobierno federal?, le pregunté en entrevista. “Me alcanza la vida completa que he tenido”, me dijo.

Nadie le puede restar mérito al trabajo de Zavala, pero no, no es suficiente. Espero que pronto se decanten los ánimos partidistas para dar paso al reconocimiento de que el planteamiento que tienen, en donde hay experiencia (no suya) es en la administración federal de 2006-2012. Al menos sus electores sabrán a qué atenerse: el eje será la seguridad y el fortalecimiento policial.

100 años

¡Cien años! EL INFORMADOR cumplió un siglo la semana pasada. Es una de las instituciones más antiguas de nuestro país, con capacidad para renovarse y renovar el papel de la prensa en la vida pública de Jalisco. Es un honor formar parte de estas páginas pues (me voy a robar las palabras del maestro Hugo Hiriart), todos los que les dan vida, saben innovar dentro de la tradición. Mi reconocimiento a todos los que han formado y forman parte de este diario en donde tengo el corazón.