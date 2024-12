Mayor competencia exige mejor capacitación

Ante la exigencia que representa un mundo cada vez más demandante y cambiante, se hace necesario estar mejor preparados en los diferentes ámbitos para enfrentar los enormes retos que ello significa.

Fortalecer la formación y capacitación de los trabajadores e impulsar el adiestramiento de profesionistas mediante la impartición de cursos y capacitaciones, así como validar sus conocimientos, habilidades y aprendizajes, constituye una de las más relevantes tareas que tiene el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT).

Este Organismo Público Descentralizado (OPD) está cumpliendo este día 25 años de su creación y, a lo largo de este tiempo, ha establecido alianzas estratégicas exitosas con organismos de la sociedad civil, Gobiernos municipales, estatales y federales; instituciones públicas en los ámbitos de la educación, el trabajo y previsión social, innovación tecnológica, desarrollo económico y social, así como el sector productivo en muy diversas ramas de la industria, el comercio y los servicios, lo mismo que con organizaciones de la sociedad enfocadas al emprendimiento y organizaciones sindicales.

A cinco lustros de su creación, el Gobierno de Pablo Lemus ha refrendado la convicción fundacional de estos centros en los que la capacitación y certificación de aprendizajes es sin duda una prioridad y enumera tres retos importantes: fortalecerlos por su importancia para la productividad y la competitividad del Estado, desarrollar mayores capacidades para apoyar -sin menoscabo de su vocación social- a los trabajadores, y construir puentes entre la educación formal y la formación para el trabajo, facilitando la movilidad entre ambas.

Actualmente, este organismo cuenta con 549 cursos distribuidos en 31 especialidades, como alimentos y bebidas, estilismo y bienestar personal; y cursos como fotografía, diseño gráfico, capacitaciones para personas cuidadoras, para trabajo doméstico y limpieza de quirófanos. Se destacan también los cursos donde se imparte capacitación para los choferes del transporte público, entre muchos otros. Estos cursos se encuentran inmersos en un proceso de adaptación a las demandas que la sociedad del siglo XXI exige, como lo es el reto de la empresa mexicana frente al nearshoring o relocalización de empresas.

Pero, como ya lo mencionaba al inicio, es necesario ir más allá, es decir, hacia lo que significa cada día más la llamada inteligencia artificial, que no es sino la evolución muy veloz de las herramientas que se quedaban en una proyección o en un video. Ahora las computadoras tienen cómo elaborar algoritmos, prospectivas y proyecciones. Es la utilización óptima de los recursos tecnológicos. Entonces vamos a ir avanzando en ello sin dejar de atender temas que la gente en lo práctico, en lo cotidiano, tiene interés en certificar, actualizar o ampliar su capacidad de conocimientos. También se ofrece el programa de capacitación acelerada específica, enfocado a las empresas del sector industrial, de comercio y servicios para la actualización y/o especialización de los empleados.

Hay que subrayar que, al final de la capacitación, los interesados reciben un documento con validez oficial que acredita la competencia en la materia.

El IDEFT ofrece el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional, que es un diploma para quienes cuentan con la experiencia laboral, pero requieren un documento que certifique sus habilidades.

Además, el Instituto cuenta con la Red CONOCER -una entidad de certificación y evaluación a nivel nacional-, así como el programa Recrea Inglés, que fortalece la enseñanza del idioma inglés en niveles de educación básica y media superior en Jalisco, y el programa de inglés Connected, enfocado al aprendizaje de este idioma en jóvenes y adultos para formar mejores profesionales en un mercado laboral cada vez más competitivo, sin descuidar los campos y áreas de trabajo tradicionales.

Las acreditaciones del IDEFT están enfocadas a diferentes sectores productivos, institucionales y gubernamentales que imparten cursos a su personal o al público en general. El Instituto cuenta con 14 Unidades Regionales de Capacitación en Amatitán, Arandas, Autlán de Navarro, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, San Julián, Tlajomulco, Tlaquepaque, Villa Hidalgo, Zapopan y Zapotlán el Grande.

Alberga, a su vez, cinco Unidades de Acción Móvil en Guadalajara, Chapala, Tepatitlán de Morelos, Mascota y Cihuatlán, así como el Centro de Capacitación y Adiestramiento de Conductores del Servicio de Autotransporte Federal y de Transporte Privado, en Tlajomulco.

En esta nueva etapa del IDEFT se pretende contar con otro plantel en Zapopan, dedicado a la tecnología; además, de avanzar en una Unidad en Guadalajara y en Tonalá. Afortunadamente, en el Instituto se han cuidado los recursos para que sean invertidos de una forma adecuada, procurando un orden patrimonial y la autosuficiencia, pues los planteles con los que cuenta son del organismo.

El gobernador Lemus ya dijo claramente que quiere que el esquema educativo sea de avanzada, que le apostemos mucho a que la gente implemente el capital humano. De ahí que la participación del IDEFT será fundamental para consolidar la preparación normal de quienes acuden a un bachillerato tecnológico.

Asimismo, para Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación, el IDEFT es un espacio para fortalecer los programas de Inglés Recrea con el fin de impulsar la política pública denominada “Jalisco Tech Hub”, impulsada por la triple hélice: Gobierno de Jalisco, iniciativa privada y academia.

Es preciso identificar que la educación para el trabajo constituye un sistema complejo de producción de bienes y servicios específicos, cuyo propósito y razón de ser es satisfacer demandas y necesidades educativas de una región determinada. Habida cuenta de que no son las mismas demandas que tiene, por ejemplo, una región como Villa Hidalgo que las de un sector netamente turístico como lo es Puerto Vallarta o los requerimientos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ciertamente, la mayoría de las regiones se han visto afectadas por grandes transformaciones y cambios científicos, industriales, empresariales y tecnológicos durante las últimas décadas. De tal suerte que, en el IDEFT, se habrán de identificar las necesidades particulares de cada una de las zonas que le corresponde atender, a fin de que quienes reciban los cursos y capacitaciones estén en condiciones de salir inmediatamente a incorporarse al sector productivo de su localidad y obtener mejores dividendos por su trabajo.

El Gobernador del Estado, Jesús Pablo Lemus Navarro, me ha distinguido encomendándome la Dirección General del IDEFT y, en ese contexto, habré de hacer una pausa en mi colaboración semanal de «Fuenteovejuna», que amablemente me ha publicado el afamado y respetado diario El Informador por cerca de una década, para atender de tiempo completo la importante responsabilidad que me ha sido conferida en el nuevo Gobierno de Jalisco. Agradezco a este medio de comunicación el valioso espacio y especialmente a los lectores por su lealtad, apoyo y retroalimentación.

opinión.salcosga@hotmail.com