Más luz que sombra de peloteros mexicanos en Gran Carpa 2019

De los 21 peloteros mexicanos que iniciaron la actual campaña 2019 en las Grandes Ligas (la Americana y la Nacional), 20 de ellos ya han tenido acción, no habiéndolo aún hecho el infielder Ramón Urías Figueroa, quien permanece en el roster ampliado de Cardenales de San Luis, a diferencia de su compañero, el lanzador Giovanni Gallegos, que inició estamentado en sucursales y ya fue ascendido al roster titular luciendo muy bien desde la lomita de las responsabilidades.

Con Dodgers de Los Ángeles están aprovechando muy bien sus oportunidades tanto el chamaco serpentinero zurdo Julio César Urías Acosta como el joven outfielder Alexander Brady Verdugo; Julio Urías lució bastante bien como abridor emergente al cubrir las ausencias de estelares lesionados y ahora también ha brillado como relevista de mediano aliento, y Alex Verdugo sigue cumpliendo y se ha visto muy bien tanto con el guante como atizando eficazmente el tolete.

El colmilludo lanzador derecho en Marlines de Miami, Sergio Francisco Romo, no inició bien, pero supo sobreponerse y ha lucido cada vez mejor habiendo logrado ya varios resguardos de victoria, por más que no ha tenido muchas oportunidades de mostrarse en razón que su equipo no tiene marcha triunfadora.

Por más que el serpentinero José Roberto Osuna Quintero no ha podido tener mayores ocasiones de entrar a cerrar para salvaguardar victorias para Astros de Houston, que han sufrido altibajos, Osuna ha brillado en sus actuaciones y está entre los mejores cerradores de las Grandes Ligas no habiendo fallado hasta ahora en la campaña.

Muy bien ha lanzado con Azulejos de Toronto el joven pitcher derecho Aarón Jacob Sánchez, permaneciendo como puntal del grupo de abridores, en tanto a pesar de haber cumplido bien como relevista, el lanzador Luis Javier Guerra Díaz, se ubica por el momento en sucursales.

Con altibajos e irregular ha estado con Atléticos de Oakland el lanzador abridor derecho Marco René Estrada, quien además ha sido enviado recientemente a la lista de lesionados, en tanto el experimentado pitcher Joakim Agustín Soria Ramos, ha mostrado su gran calidad. Por su parte, el poderoso toletero y outfielder Khristofer Adrian Davis Alarcón, ha pegado ya varios imparables y muchos de ellos bambinazos, por lo que sigue descollando aunque bajó el ritmo exitoso inicial que tuvo.

Aunque con menor eficacia que en las primeras dos semanas de actividad, sigue cumpliendo tanto ofensiva como defensivamente para Nacionales de Washington el infielder Anthony Michael Rendón.

No tiene malos números con Medias Rojas de Boston el relevista intermedio y ocasional abridor Héctor Velázquez Aguilar, pero ha sufrido de apoyo ofensivo insuficiente de su equipo, que sigue inmerso en un muy bajo desempeño y poco se parece al conjunto que se coronó campeón de la Serie Mundial 2018, en tanto ha seguido viéndose bien desde la lomita en labores de relevo con Yankees de Nueva York el joven pitcher derecho veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín.

Sorpresa agradable ha sido la buena labor de Manuel Bañuelos como pitcher abridor con Medias Blancas de Chicago, y puede afirmarse ha cumplido bien como relevista situacional el experimentado lanzador zurdo Óliver Pérez Martínez.

Con Rangers de Texas la intervención del experimentado lanzador derecho Jesse David Chávez no ha sido sobresaliente, tampoco ha brillado con Mets de Nueva York el serpentinero zurdo Jason Mathew Vargas.

Inicio en sucursales y hace poco fue ascendido al roster titular con Padres de San Diego el infielder Luis Urías Figueroa, quien tras lucir excelente con el guante mostró ineficacia a la ofensiva y fue enviado nuevamente a Ligas Menores inserto en el roster complementario de los frailes, con quien ya debutó luciendo excelente el lanzador Gerardo Reyes Ramírez.

Buscando emular la buena labor del año pasado, inició en sucursales y ya está luciendo en el primer equipo de los Phillies de Filadelfia el pitcher Víctor Teodoro Arano.

