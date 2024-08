Más ignorante no se puede ser

La desquiciante situación en Venezuela después de las elecciones del fin de semana ha provocado una reacción en cadena a nivel internacional. Hay una desaprobación casi unánime a la postura asumida por el gobierno venezolano a los resultados de los comicios. Decenas de países han condenado la falta de claridad, exigiendo transparencia, mientras que organizaciones como el Centro Carter -creado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y que trabaja en colaboración con Human Rights First y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos- que desplegó a 17 expertos y observadores electorales en Venezuela, señala que “los comicios no cumplieron con los estándares de integridad electoral, por lo que no pueden considerarse democráticos”. Por su parte, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluye que “en las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclaman ganador a Nicolás Maduro”.

La postura asumida de Palacio Nacional de México a los comicios en Venezuela -como era de esperarse- han sido contrarios a la de otros países y organismos internacionales, por lo que el inquilino hizo un vehemente llamado “a no cometer atrocidades en nombre de la democracia” y pidió a la OEA a no intervenir en los resultados de la elección cuando se cuestionó, “¿qué se tiene que meter la OEA?. Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad”. Y hasta levantó el tono de voz al preguntarse, “¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato, donde están las pruebas?”. Y advirtió, “Que no metan las manos y las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, de forma democrática”. Además, molesto por la “intervención”, dijo que México no asistirá a la reunión convocada por la OEA para analizar la situación de la elección y el momento que se vive en Venezuela, señalando que “tengo entendido cheque Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión”. Yo me pregunto, ¿Le dijo Bárcena a él o él instruyó a la Canciller?, porque el mismo López Obrador después dijo, “No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”. Dicho de otra manera, él tomó la decisión y él dio la instrucción.

Habrá que recordarle al inquilino de Palacio, que además de la ridícula posición que asume ante una realidad que todo mundo ve, menos él, muestra su ignorancia al reclamar el “injerencismo” de la OEA, cuando el organismo en su Carta de fundación -redactada en 1948 y de la que México participa desde su inicio- se habla de sus pilares que la motiva, es para “fortalecer la democracia y los derechos humanos”. El documento dice estar consciente de que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.

Así que, Señor Presidente de México, no hay “intervención” de organismos internacionales, no hay “injerencismo” porque se actúa de acuerdo a los estatutos y acuerdos de países involucrados en la OEA. Ah, pero lo que sí hay, es una demostración de ignorancia de su parte en este asunto y una clara demostración de su afecto e idolatría que siente por Nicolás Maduro y su filosofía.

¿Usted, qué opina?