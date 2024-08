Marco Verde viene mañana a Guadalajara para recibir homenaje

Marco Verde medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, llegará mañana a Guadalajara procedente de su natal Mazatlán, para recibir homenaje en la Arena Jalisco por parte de Gama's Promotions, empresa boxística jalisciense que preside Alonso Gama.

El boxeador del momento en México, estará presente para apoyar a su paisana, Brianda Tamara, quien hará su debut profesional ante Andrea Sosa en el inmueble de la calle 56 y Gómez Farías. Alonso Gama recordó que Brianda y Marco Verde se conocieron en el terreno amateur "y ambos representaron a México en Juegos Olímpicos, Tamara en Tokio 2020, y Verde, quien en París 2024 obtuvo la medalla de plata para México, viene para su homenaje, y para apoyar a su paisana". La mochiteca es medalla de bronce de los Juegos Panamericanos Santiago 2019.

—Gama's Promotions homenajeará en la Arena Jalisco al boxeador que ganó la medalla de plata, y la de ídolo...

—Imagínate la emoción que siento, que mi promotora pudiera hacer posible presentar a Marco Verde, con quien estoy agradecido, es una persona súper sencilla y humilde. Es el orgullo de México, es quien nos puso la piel chinita en París 2024, ya teníamos varios Juegos Olímpicos en los que no ganaba un boxeador mexicano medalla de plata, desde Los Angeles 1984, pasaron cuarenta años para volver a sentir esa emoción, me siento muy contento por Marco Verde, y porque no ha perdido el piso.

—Marco Verde no podrá estar hoy presente en la ceremonia de peso...

—Es correcto, lo teníamos contemplado. Desafortunadamente para nosotros, pero afortunadamente para Ricardo Salinas Pliego, quien lo tendrá en Mazatlán, en el partido Mazatlán-Pachuca. Marco Verde se disculpó, estaba muy emocionado. Pero mira, tenemos la fortuna de homenajearlo en la función de mañana, donde además dará una rueda de prensa.

—¿A qué hora llega Marco Verde mañana a Guadalajara?

—Lo tenemos contemplado a medio día, y entre las seis de la tarde y siete de la noche hacerle el homenaje.

Alonso Gama inició su carrera como promotor en abril de 2022 "un sueño que nos ha llevado hasta sentir la emoción de homenajear a Marco Verde en Guadalajara, estoy muy contento.

—¿Con qué periodicidad Gama's Promotions monta boxeo?

—Alrededor de cada dos meses, pero el objetivo es hacerlo cada mes. La anterior fue el ocho de junio, viene esta del 24 de agosto, y en Calle 2 el 27 de septiembre. El boxeador que consideramos ascendente, es Arturo "Gati" Avila, invicto en diez peleas, con un empate en Canadá, se enfrentará con Ronnie Ruelas, en septiembre".

Luis Delgadillo, Carlos Rodríguez, Emiliano Díaz, Modesto Loza, Javier Pedroza, Daniel Mendoza, Alan García, Jocelyn Camarillo, Angel Cortés, Israel Barajas, son los boxeadores y boxeadoras que completan la cartelera For The Glory. Inicia a las seis de la tarde.

Gimnasio de Gama's Promotions, Camino Viejo a Tesistán 2496, a metros de la Preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara. Teléfono 33 2106 5802... Y por ahí estaré atisbando.