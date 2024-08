Marco Verde ganó la medalla de plata, y la de ídolo. El originario de Mazatlán, Sinaloa, paralizó al país, los mexicanos siguieron cada instante del combate por la medalla de oro, ante Asadkhuja Muydinkhujaev, representante de Uzbekistán, celebrado el viernes 9 de agosto en el Estadio Roland-Garros, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cada competidor con su escuela, la de la ex Unión Soviética en los guantes de Muydinkhujaev, y Verde con la legendaria mexicana. El uzbeko no se apartó del guión que lo tenía como favorito en las apuestas, marcar al rostro y huir. Verde no logró atrapar a la liebre, no conectó lo suficiente. Perdió por decisión unánime. Hoy, a sus 22 años, tiene en sus puños un invaluable activo, los mexicanos lo tienen en ídolo. Habrá que esperar para conocer sus planes a futuro. Estudia en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la Unidad Académica de Nutrición y Gastronomía de Mazatlán.

Isaac "Pitbull" Cruz es un boxeador para cosas importantes, pero no en la categoría súperligero, en la que ofrece facilidades por su menor talla. Espectacular noqueó a Rolando Romero en marzo en T-Mobile Arena, Las Vegas, para ganar el campeonato mundial de las 140 libras. De ascendencia cubana, Romero había sido también noqueado por Gervonta Davis, el estadounidense al que impulsan para que cargue con la fama del boxeo global. Un sector del público mexicano, con este resultado, ya tenía a Isaac Cruz, como sucesor para representar a la escuela boxística mexicana en el mundo.

Fue el 3 de agosto en el BMO Stadium, en Los Angeles, donde quedó de manifiesto que los 1.63 metros de estatura y 1.60 metros de alcance de "Pitbull", no compiten en la división de los 63.503 kilos. El capitalino esa noche estrenó su campeonato mundial, ofreció oportunidad al mochiteco, José Valenzuela, quien con registro de 16-2, 9 nocauts favorables, y 1.78 metros de estatura y alcance, fueron suficientes para no permitirse llegar a Cruz y machacarle su humanidad hasta el final del compromiso. Lo destronó, ganó por decisión. El "Pitbull" debe buscar su futuro en peso ligero.

Insiste el excampeón mundial súperpluma, Miguel Berchelt, poner en riesgo su integridad física. En su más reciente encuentro, le ganó a Jeremy Triana, celebrado en Tlaxcala el 27 de julio, volvió a exhibir falta de coordinación en sus movimientos. Algo no está bien en la salud de Berchelt, debería ya colgar los guantes. Sin embargo es muy seguro que regresará al ring para enfrentar a un siguiente adversario, es una ruleta rusa, podría existir hecho que lamentar. Antes de perder con Oscar Valdez, en febrero de 2021 en Las Vegas, Alfonso Zamora, medallista olímpico en Munich 72 y ex campeón mundial gallo AMB, dijo que Berchelt estaba reducido por las secuelas del COVID-19, que padeció en octubre de 2020. El ex campeón mundial gallo AMB, mencionó que no es fácil regresar del del COVID-19.

El capitalino y campeón mundial súper pluma OMB, Emanuel "Vaquero" Navarrete, le ofrecerá una segunda oportunidad al oriundo de Nogales, Sonora, Oscar Valdez, la programan para el 7 de diciembre . No es revancha, ya que en la primera edición, celebrada en Desert Diamond Arena, Glendale, en agosto de 2023, el encuentro fue de un solo lado, "Vaquero" propinó paliza al dos veces ex olímpico. La única oportunidad, y muy remota, que tiene Valdez, es que el "Vaquero" no llegue cien por ciento en su acondicionamiento físico, así se presentó, consideramos, ante Robson Conceicao y Denys Berinchyk. Si existiera revés para Navarrete con Valdez, sería el principio del fin de un producto que estaba llamado para las grandes ligas, de un actor con los atributos naturales para derrotar a Gervonta Davis. Valdez arriesgará su integridad física, no tiene chance con "Vaquero", esta pelea jamás debió montarse... Y por ahí estaré atisbando.