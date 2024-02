Marcha, grito por la democracia

Los detractores de la marcha nos dicen que sí existe democracia en nuestro país, precisamente por eso fue la marcha, ya que queremos seguir en auténtica democracia, que no la destruyan con las nuevas reformas a la Constitución enviadas por López para desaparecer los organismos autónomos como el INE, que tanto tiempo nos costó construir y que ha asegurado las últimas elecciones. Gracias a él y al respeto que se ha tenido por ellas, Morena tiene la Presidencia y 23 Estados, pero lo que quiere López es tener el control de las elecciones y que su partido se afiance en el poder.

La marcha del domingo 18, en la que participaron miles de personas organizada por la sociedad civil, volvimos a comprobar que se tiene la convocatoria necesaria para marchar, aparte de la Ciudad de México, en 100 ciudades de nuestro país y en algunas del extranjero. Todo esto con el fin de exigir votaciones limpias y respeto a las instituciones democráticas, con el grito de “queremos que nuestros votos cuenten y vivir en verdadera democracia”.

Las personas que participamos en la marcha, que fue una movilización apartidista en defensa de la democracia, nos oponemos a los ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE), defendiendo la independencia del Poder Judicial y estando en contra de la iniciativa de desaparecer los órganos autónomos. Esta marcha fue la última oportunidad de salir a defender nuestro voto antes de las próximas elecciones del 2 de junio.

Lo que debe entender López es que la marcha no fue en favor de ningún candidato, ni una lucha entre izquierda o derecha como pretende hacerlo ver, sino en defensa de la democracia, por las libertades que gozamos y por las cuales hemos luchado. No queremos que desaparezcan ni disminuyan, por lo que en la próxima elección debemos decidir en las urnas por una de las candidatas, por Xóchitl que representa el cambio del Lópezobradorismo y Claudia Sheinbaum, que es la continuidad de éste, con el poder y control político unipersonal como el de López, que al querer dar un cambio de régimen al que no le dio tiempo de lograr, quiere que lo termine Sheinbaum en la Presidencia.

Vimos también en la marcha una expresión de rechazo al Presidente con la consigna de “fuera López” y “narco presidente” y se expuso el peligro en que se encuentran las próximas elecciones por la cantidad de violencia que hemos visto contra los candidatos y por los Distritos tomados por el crimen organizado, que en la prensa nos mencionan 40 de 300, por lo que el voto libre está en riesgo.

Mencionó López en su mañanera que la marcha fue de la oposición que “ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo”, mencionó que la marcha fue en defensa de la oligarquía, del gobierno de una minoría, de los ricos y que la democracia que defienden es “la del pueblo sin pueblo” y que no le importó que le llamaran “narco presidente”, ya que tiene autoridad moral y con eso está protegido.

Por supuesto se quiso minimizar la marcha por el número de asistentes, pero ya se vio que no solo él llena el Zócalo, si mencionan poca asistencia es la misma con la que él ha llenado el Zócalo. Pues como vimos estuvo lleno, pero ahora en su contra. Se demostró nuevamente que no solo él puede llenarlo, aunque vimos la plaza llena, sin bandera, lo cual fue una afrenta para los mexicanos, pues el Gobierno actual no es el dueño de la bandera sino todos los ciudadanos, que en gran número asistieron y demostraron que están en contra del actual Gobierno. Lo cual debe haber enojado mucho al Presidente, pues la marcha se difundió por todo el mundo, dando a conocer y exhibiendo el descontento que existe en México.

Lo más emotivo de la marcha fue cuando al final se entonó el Himno Nacional, con gran respeto por la multitud que conformó la marcha, demostrando así el gran amor que se le tiene a México.