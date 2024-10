José Manuel Romo, el secretario general del Gobierno de Guadalajara, se ha convertido en acompañante permanente de la presidenta Verónica Delgadillo. No es que sea “marca personal” al estilo futbolero, sino que aparentemente la alcaldesa le tiene mucha confianza y le consulta sobre temas de coyuntura, lo que está manejándose en los medios de comunicación y la pertinencia de abordar temas públicos… o no manejar ninguno. A cierta distancia y con discreción, el ex coordinador de Movimiento Ciudadano está presto al auxilio de la presidenta y la acompaña a la mayoría de los eventos por lo que se ofrezca. Veremos si esta práctica es de larga duración.

Dura crítica lanza la presidenta del PRI Jalisco a los otros partidos de la oposición. Laura Haro Ramírez criticó despectivamente que los senadores de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, hayan decidido no presentarse y votar en contra de la tómbola que hicieron en el Senado los partidos Morena, PT y el Verde, para definir la elección de 464 magistrados de distrito y 386 jueces federales el año entrante. Los priístas sí acudieron y manifestaron su voto en contra. Además de que advierte un enorme riesgo para la administración de la justicia, les recordó a los integrantes del partido naranja que no se unieron al bloque opositor antes de las elecciones, y que sus votos hubieran evitado la aprobación de la reforma judicial. ¡Ups!... ¿Le van a contestar algo?

¡Hasta Lupillo Rivera estuvo en Tlaquepaque para el festejo! El municipio festejó su sexto año como pueblo mágico… bueno, las 44 manzanas del centro histórico tlaquepaquense que recibieron el reconocimiento por parte del gobierno federal justo cuando iniciaba el sexenio obradorista y cuando la Secretaría de Turismo de la federación anuló los apoyos presupuestales para los pueblos mágicos. El evento fue encabezado por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura y en los discursos y festejos no hubo ninguna mención para María Elena Limón, la expresidenta que gestionó el nombramiento de Pueblo Mágico… ni modo, nada es eterno en el mundo.