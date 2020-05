El 11 de mayo en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordena al Ejército y a la Marina llevar a cabo temas de seguridad pública de manera extraordinaria porque la seguridad nacional se encuentra en proceso de consolidación. Es la forma eufemística para decir que la seguridad pública se encuentra hecha un desastre.

En realidad, éste es un paso más que nos lleva hacia la militarización para ser gobernados “manu militari”, esto es, por la fuerza de las armas.

En efecto, ya contamos con la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior (declarada anticonstitucional por la Suprema Corte el 19 de noviembre de 2018, pero no derogada aún), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley que creó la Guardia Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La Ley de Seguridad Nacional es del 8 de noviembre de 2019 y tiene por objeto establecer las bases para la coordinación de las instituciones y autoridades encargadas de procurar la Seguridad Nacional.

La Ley de Seguridad Interior está encaminada a proporcionar al Estado Mexicano la permanencia y continuidad de sus órdenes de Gobierno, y regula el uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. Esta Ley tiene un efecto amedrentador en los ciudadanos. Los jueces han concedido amparos contra esta Ley por varias razones, entre las que se encuentran: que no se cumplen condiciones para que los soldados participen en seguridad pública, y contiene términos vagos y excesivamente amplios y, además, amenaza la libertad de expresión. No obstante la opinión negativa de la Suprema Corte, esta Ley no ha sido derogada y constituye una amenaza para los ciudadanos, en cambio a los delincuentes les tiene sin cuidado que la Marina y el Ejército patrullen las calles. Desde 2017 que se aprobó la Ley, la delincuencia ha aumentado.

La Ley General del Sistema de Seguridad Pública es reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y tiene por objeto regular la integración, organización, funcionamiento del sistema nacional de Seguridad Pública y establecer la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

En tanto que la Guardia Nacional tiene función preventiva para evitar que seamos víctimas de un delito. Es una institución que funge como policía nacional.

Para Jalisco, el Presidente AMLO prometió que este año completaría tres mil 600 elementos para combatir los altos índices de violencia.

Por Decreto del 11 de mayo en curso, el Ejército y la Marina llevarán a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria porque la Guardia Nacional se encuentra en proceso de consolidación.

Con todos estos elementos y leyes que tienen sin cuidado a los delincuentes, es la ciudadanía la que teme que este enorme aparato represivo constituya lo que se llama “manu militari”, utilizar la fuerza de las armas para llevar al país hacia un régimen de socialismo de Estado en donde el único dueño de todos los bienes y servicios es el Gobierno y queda en manos de un solo hombre decidir el destino de vidas y haciendas de los mexicanos.