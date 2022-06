Machismo político

El 26 de junio del 2020 al presidente López Obrador le llovieron las críticas por su posición machista cuando afirmó que el hecho de que las mujeres se hayan quedado en casa para cuidar a los mayores de familia fue clave para combatir el coronavirus. “La tradición en México es que las hijas son las que cuidan de sus padres. Nosotros los hombres somos más despegados”.

No era la primera vez que el presidente expresaba declaraciones carentes de empatía hacia las mujeres.

En aquel entonces la abogada y activista Martha Tagle hizo una interpretación a la posición del mandatario, del que dijo, “cuando dice que los hombres son más despegados, quiere decir que son más irresponsables; cuando dice que las hijas cuidan de sus padres, se refiere a trabajo no remunerado; cuando dice tradición, quiere decir machismo; cuando dice que el feminismo quiere cambiar roles, quiere decir verdadera transformación”. MIentras que la psicóloga Claudia Costello en Twitter -#AmloMachista- dijo que el mandatario “insiste en enviar a las mujeres a hacer de cuidadoras, pero tenemos noticias para él: somos ciudadanas y somos feministas que no vamos a tolerar más la misoginia del presidente”.

Recientemente el presidente ha cambiado el discurso y tratado de ‘componer’ las posiciones y mejorar las percepciones. El pasado 8 de marzo dijo que se está luchando desde su administración para cambiar “la cultura autoritaria y machista, y que no haya violencia y no haya feminicidios”. Y quiso usar como ejemplo, que en los programas sociales, “las mujeres son las que más se benefician con las pensiones” (?) , aunque el beneficio de las mismas nada tiene que ver con la mentalidad machista que prevalece en muchos nichos de nuestra sociedad.

Pero la mentalidad machista no es propia de México. El pasado fin de semana en Colombia, Rodolfo Hernández, quien va a la segunda vuelta electoral en busca de la presidencia del país sudamericano, fue calificado por muchos sectores “como el candidato que representa a la Colombia machista”, por señalar que “el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”, pero que no se vieran involucradas en la política, además que no se puede concebir a una mujer para ocupar un cargo público o fuera del hogar.

En el contrapeso hay mujeres que abiertamente luchan en contra de esa enfermedad de mentalidad machista. Un ejemplo de esta semana, es la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien al referirse a la importancia de las mujeres de la jornada electoral de este fin de semana en nuestro país, dijo que la jornada será para demostrar “un avance importantísimo” por el número de candidatas que aparentemente ganaran posición de poder. “Y todavía falta más”, estableciendo que las mujeres están preparadas para ocupar no solamente cargos públicos, sino también para desarrollar cualquier actividad que se propongan.

A la posición machista de muchos, las realidades de la capacidad y participación de la mujer provocan un contrapeso que habla con sus propios argumentos y que ponen a cada quien en su lugar. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net