Macedonio, Trump y Cuomo, con un común denominador

Cuando se intenta obtener o se piden favores sexuales abusando de su posicion de superioridad sobre quien lo sufre, se le denomina abuso sexual. Y eso se castiga penalmente.

Este escenario -de quien lo comete o la víctima- no corresponde a determinados sectores de nuestra comunidad o niveles sociales Se da en todos los nichos, sin respetar posiciones o rangos educativos. Sucede con frecuencia, pero se hace más notorio y recibe amplia publicidad cuando el acoso proviene de personas con más visibilidad. Un caso concreto, el de los políticos.

En la historia reciente y en la actualidad hay tres casos: del ex presidente Donald Trump, del ex Senador y candidato a la gubernatura de Guerrero Felix Salgado Macedonio y el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. Sobre los tres hay acusaciones de abuso sexual, sin embargo los tres han recibido un trato diferente de quienes los rodean y apoyan o de los militantes de los partidos a los que pertenecen.

En la historia de Trump, por lo menos 26 mujeres lo han acusado de acoso y violacion, varias de ellas ya cuando estaba en la Casa Blanca, otras durante la campaña presidencial y algunas antes de entrar a la política. Cuando estuvo en el cargo, permanente negó los cargos, mientras que de su partido -Republicano- solo recibió un apoyo incondicional, argumentando que las acusaciones eran campañas políticas para desprestigiarlo. Muchos casos aún están en proceso judicial.

Por lo que hace al gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo quien es acusado por siete mujeres -hasta el momento- de acosarlas -además de ‘maquillar’ las cifras de muertes en los geriátricos- el viernes pasado 14 congresistas

demócratas -incluyendo al líder del Senador Chuck Shumer- y 55 legisladores estatales han solicitado que renuncie ante el escándalo y que se inicie un juicio político (impeachment). “Es imposible seguir gobernando así”, han dicho sus colegas de partido.

Y en México, el cacareado asunto de Salgado Macedonio, quien aspira a la gubernatura de Guerrero, sobre quien recaen acusaciones de abuso sexual. La base femenil de su partido Morena ha exigido desde hace semanas que no sea incluido como candidato a la elección y han expresado que “no hay lugar para los abusadores. En este pronunciamiento se incluyen diputadas, senadoras y militantes del partido. Aquí, la diferencia, es que la cabeza del partido y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ignorando las voces de reclamo, argumentando que son denuncias “con tendencias políticas”, que no hay sentencia y por tanto, no hay impedimento legal. En otras palabras Salgado Macedonio tiene la ‘bendición’ presidencial.

En los tres casos el delito tipificado de las acusaciones que se les hacen es el mismo, pero dependiendo de la figura política que se trate, del apoyo partidario, del ‘compadrazgo’ o de las amistades e intereses que tenga, es la absolución de los cargos o la ‘sentencia’ que reciban. ¿Usted, qué opina?.