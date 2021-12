MC y Colosio rumbo al 24

Vamos, pero vamos solos, es la apuesta del partido Movimiento Ciudadano (MC) de cara a la elección presidencial de 2024. Podrá gustar o no a los aliancistas que están convencidos, no sin razón, de que la única manera de derrotar al proyecto lopezobradorista es con una gran alianza, sin embargo, MC está jugando sus cartas y está haciendo su partido.

La paradoja no es menor. Los partidos que tienen votos y estructura en la oposición, PAN y PRI que tienen 20 y 19 por ciento de las preferencias electorales respectivamente, no tienen candidato. El desgaste de sus figuras es mayor que el de sus marcas. En contrapartida, MC es un partido con muy poca presencia nacional, solo cinco por ciento de la intención del voto, pero tiene dos gubernaturas clave, Jalisco y Nuevo León, y sobre todo tiene candidato.

Luis Donaldo Colosio Riojas apareció, para sorpresa de todos, como el tercer candidato con más simpatías para gobernar el país en 2024, sólo detrás de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Luis Donaldo no tiene experiencia (la alcaldía de Monterrey que asumió apenas hace unos meses es su primer puesto ejecutivo) y no tiene un partido competitivo, pero tiene nombre: el recuerdo de su padre pesa más que cualquier otra cosa. Colosio Riojas tiene dos años para consolidarse como un posible candidato. Si lo logra, serán PAN y PRI los que tendrán que buscar la alianza con MC. Dicho de otra manera: la alianza no está muerta, pero cuando Dante Delgado dice que van solos es porque hacerla ahora no tiene ningún sentido.

La alcaldía de Monterrey es una silla difícil de montar y no está tan claro que se pueda brincar de ahí a una candidatura a la presidencia de la República. Pero, ante la caída de quien aparecía como su candidato natural, Enrique Alfaro (que en las encuesta de Grupo Reforma apareció por debajo de incluso de Samuel García) y el desgate de la relación entre el gobernador de Jalisco y Dante Delgado, el líder del partido, la aparición de Colosio cambia el escenario interno y abre el abanico de posibilidades rumbo al 2024.

Si bien Colosio es oro puro para MC, la particularidad de la política es que se vive en el lomo del venado. Más allá de que le alcance o no para ser candidato, su incursión en la lista de presidenciables no solo mueve el tablero de la oposición sino del mismo Morena: en adelante quien quiera ser el candidato oficial debe al menos demostrar que es competitiva o competitivo en la boleta. Morena ya no va solo rumbo al 24 y ser consentido de López Obrador ya no es suficiente.

Colosio Riojas tiene dos años para consolidarse como un posible candidato. Si lo logra, serán PAN y PRI los que tendrán que buscar la alianza con MC.