Luces de advertencia para la elección

Luis Carlos Ugalde, quien fue Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral -hoy INE- en el periodo del 2003 al 2007 -proceso electoral histórico por la impugnación de Andrés Manuel López Obrador-, calificó como “grave” e “inédito” los problemas operacionales por los que atraviesa el Instituto Nacional Electoral, quien no cuenta con el personal suficiente para garantizar el desarrollo de la jornada del 2 de junio. Y aunque Guadalupe Taddei, presidenta del INE minimizó las circunstancias actuales diciendo “no estamos en una crisis”, reconoció “estamos ante una situación muy a tiempo de ser corregida”.

Los problemas provocados por el recorte presupuestal al INE, han creado una situación extraordinaria con la renuncia de capacitadores, quienes en pasados procesos tenían salarios de 15 mil pesos mensuales, comparados con los 10 mil que se les ofrecieron para esta elección. La situación también afecta al Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), ya que faltan capturistas, que tendrán que ser suplidos por empleados del mismo instituto.

La renuncia de un porcentaje considerable de capacitadores electorales y asistentes electorales, de los 50 mil empleados temporales que requiere el INE para el proceso electoral, se debe “a una situación extraordinaria generada por los recortes presupuestales” reconocieron algunos consejeros de la institución, pero a la vez admitieron que se trata “por cuestiones de seguridad”.

“Nunca había habido un problema de esta magnitud”, recordó durante una entrevista en una cadena de radio Ugalde, agregando que esto “es un problema operativo y de planeación, que probablemente nos diga que la cancha de juego no esta pareja, porque los capacitadores están encontrando dificultades operativas, porque no tienen los instrumentos o materiales necesarios y probablemente tenga que ver con el problema de la inseguridad”. A lo que debemos de agregar la muerte de por lo menos 30 candidatos y amenazas que han salpicado el proceso electoral en los últimos meses. Dicho en otras palabras, la inseguridad ya afectó la elección. “Hay luces amarillas -en el proceso electoral- que yo nunca había visto encendidas”, dijo el ex director del IFE.

Así que, con la elección a la vuelta de la esquina, con un INE debilitado por problemas presupuestales y de seguridad, cuestionado por algunos sectores políticos, dividido a su interior y con luces de advertencia, se enfrenta al proceso más grande su historia, donde no solo están en juego más de 20 mil posiciones de elección popular, sino la democracia del país.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net