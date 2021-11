Los problemas por la Cansino

En tremendo apuro están millones de mexicanos que recibieron la vacuna Cansino en el país; la gran mayoría de ellos profesores, administrativos, operativos y directivos de escuelas. Un lío que si no resuelven pronto las autoridades, tiene finta de una crisis que irá creciendo como bola de nieve…

Primero porque todas y todos ellos necesitarán una segunda dosis o refuerzo -originalmente se dijo que sólo requería una aplicación- y se trata de un biológico que, hasta hoy, no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para avalar su seguridad, calidad y eficacia.

Dulce Jiménez es una de los cerca de 200 mil jaliscienses inmunizados a principios de este año con el biológico chino. En ese momento no tenía otra opción, ella trabaja en el sector de Educación y fue la vacuna que “les tocaba”. No había más. Pero cuando supo que la Cansino no estaba avalada por la OMS y que podía combinar o ponerse de otro laboratorio, completó su esquema de vacunación con una segunda y una tercera dosis, esta vez con la estadounidense Moderna.

La plataforma digital de la Secretaría de Salud federal le permitió registrarse y volver a vacunarse con otro biológico. Su compañero Jorge -que también trabaja en el sector de Educación y también fue inoculado con Cansino- no tuvo la misma “suerte” y sólo alcanzó a recibir una dosis adicional de Astrazeneca. El portal de internet ya no le dio opción de tramitar el refuerzo.

“Pude hacer mi registro. Yo llevo una vacuna (extra a la Cansino), me he querido meter otra vez, pero ya no me deja otra vacuna. Yo creo que a raíz de todo esto que se ha generado. No sé si me va a dejar poner otra segunda vacuna”, narró Jorge Cortés a Televisa Guadalajara.

Los profesores y trabajadores del sector educativo que lograron suministrarse el biológico de otros laboratorios, ahora se enfrentan a otro segundo problema: en su certificado de vacunación sólo aparece que recibieron la Cansino. ¿Y eso qué significa? Que están impedidos para viajar a Estados Unidos, que esta semana reabrió sus fronteras para el turismo y los viajes no esenciales.

El país vecino pide, además de la visa corrrespondiente, una prueba Covid-19 negativa y el esquema de vacunación completo con: Moderna, Pfizer, Astrazeneca, Johnson and Johnson, Sinovac y Sinopharm; excluye a las personas que recibieron el biológico Cansino o la rusa Sputnik-V. La restricción deja prácticamente imposibilitado de viajar en las siguientes semanas a casi todo el magisterio de México y quienes se hayan vacunado con alguno de esos dos biológicos.

Dulce Jiménez cuenta que, incluso, en un restaurante de Ajijic donde solicitaban el certificado de vacunación no la dejaron entrar porque era de Cansino.

La solución ya la planteó la propia Secretaría de Educación en Jalisco: que les permitan a los profesores inscribirse en la plataforma digital para recibir una segunda dosis de otro laboratorio y que modifiquen el algoritmo del portal para que el certificado aparezca con la nueva vacuna, y desaparezca la Cansino… al menos hasta que la OMS la avale.

La crisis se ve venir como bola de nieve que día a día va creciendo…