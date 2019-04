Los perdones de España

Cuando en 2015 convenía a España mejorar las relaciones con Israel, no tuvieron problema Sus Majestades y el presidente de su Gobierno, en pedir perdón a los judíos sefaraditas por haberlos expulsado de la península Ibérica e incautado sus bienes, aun antes de que España existiera como tal.

Además de haberle pedido Franco, en diciembre de 1959, perdón a Eisenhower por apoyarse en Hitler, en 1987, si no me falla la memoria, el presidente de la Comisión Española del V Centenario, después de haber esgrimido pocos años antes, como si supiera bien de lo que hablaba, que los aborígenes americanos no fueron “capaces de concebir ideas abstractas”, pidió perdón públicamente en una reunión de la Conferencia de Comisiones Nacionales conmemorativas de lo que ya entonces se concebía generalmente como encuentro de dos mundos, por las barbaridades cometidas “por los españoles en América”.

El hombre le dio más solemnidad a sus palabras diciendo claramente que lo hacía con el testimonio de gran calidad de los muchos nicaragüenses que suponía en el público, pero no alcanzó a arrancar de éste el aplauso que esperaba. Sorprendido, me preguntó a mí, que estaba a su lado presidiendo la reunión como representante de la Comisión Mexicana, qué me había parecido. En voz muy baja le contesté que hubiera sido más exitoso de haber tenido presente que estábamos en San José… de Costa Rica. De cualquier manera, le agradecí la intención.

La vituperada solicitud de nuestro Presidente de pedirle al Gobierno español lo que hizo un representante suyo hace poco más de tres décadas, tal vez se hizo en mal momento, pues de cara a las próximas elecciones hispanas, dio lugar a que las aprovechara el gallinero neofranquista, neofascista, “nacionalcatolicista” o como quiera llamársele…

El rey anterior se daba por bien servido con buenas cacerías y “viejas”, pero al actual, avalado solo por el voto del espurio dictador Franco, que ungió a su padre, parece tomarse en serio y procura gobernar, con las consecuentes y repetidas metidas de pata a la altura de las de nuestro Vicente Fox: así lo indica, al menos, que ambos se equivocaran con el nombre de Borges, una de las grandes plumas de la lengua que hablamos y hemos enriquecido los americanos. Pero el soberano español, además, ha dado muestras de no saber siquiera la condición de Puerto Rico respecto de Estados Unidos.

Él y Fox merecen de sobra el calificativo de “alto vacío”.

A modo de la ultraderecha española, a cuyo servicio está desde hace tiempo, también salió “una criada respondona”, ex peruana, por cierto, quien cada vez anda peor y sigue sin superar el trauma de que García Márquez, sin ir tan bien vestido, haya sido mucho mejor escritor que él…

Lo que sí resulta doloroso es ver tanta hispanofilia abyecta de muchos dizque mexicanos que padecen el llamado “síndrome de Miramar” o el de un señor que quiere llamarse Jordi Soler, quien se afana en denostar al país propio en el extranjero.