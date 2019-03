Los opacos de Juntos Podemos atacan de nuevo

En Guanajuato ha surgido un nuevo sitio de investigaciones periodísticas. Se llama Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POP Lab) y esta semana hizo una revelación importante.

La reportera Kennia Velázquez reportó que los opacos empresarios que estuvieron detrás de Juntos Podemos darán licencias y actas de nacimiento a los migrantes de ese Estado que viven en Estados Unidos.

Como se recordará, Juntos Podemos es una marca que fue utilizada por Vázquez Mota para placearse por Estados Unidos. Detrás de ese membrete operaba una organización llamada Integra Institute, manejada por unos empresarios de nombre Eduardo Bravo, Emilio España y Alejandro Quiroz. Ellos operaron la recepción de los más de mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación intentó que esta gente rindiera cuentas del destino de esos recursos, Bravo, España y Quiroz mandaron decir que se regían bajo las leyes de Estados Unidos y que brindar esa información violentaría supuestos acuerdos de confidencialidad.

Es decir, no pusieron reparos de leyes a la hora de recibir cientos de millones de pesos del erario, pero cuando la ASF les requirió información sobre el destino de esos dineros públicos dijeron que so, sorry, pero nel. Esto fue reportado en noviembre de 2017 y desde entonces poco habíamos sabido de estos caballeros (es un dec… ok ya), hasta ahora, que POP Lab los confronta con su pasado.

Según lo reporta Kennia Velázquez, el secretario guanajuatense para la Migración, que no es otro que Juan Hernández, aquel que fue también colaborador de Vicente Fox, reconoció en la glosa del primer informe de Gobierno de Diego Sinhue que esa dependencia suscribió un convenio con Integra Institute.

“Estamos muy contentos de que ellos quieran trabajar con nosotros para sacar más licencias de conducir y actas de nacimiento”, dijo Hernández en la glosa legislativa al ser cuestionado por ese convenio. El funcionario defendió que los servicios de Integra Institute serán gratuitos.

El caso es que estos empresarios, que ya demostraron su nulo compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, ahora tendrán acceso a los datos biográficos de la comunidad guanajuatense en Estados Unidos.

La noticia ha provocado alarma en líderes de migrantes guanajuatenses. “Lolita Aviña, originaria de San Francisco del Rincón y actual residente en Texas, integrante de la Asociación Guanajuatense, subió a redes sociales un video en el que explica su preocupación, pues considera que ‘es importante que los acuerdos se hagan con las organizaciones adecuadas, por eso hay que hacer la tarea, antes de firmar acuerdos, revisar que la asociación con la que vamos a trabajar, en verdad trabaja con un propósito de ayudar a la comunidad y no perjudicarla’”. https://poplab.mx/article/SecretariafallidaerroresdeJohnHernandeztensanrelaciondemigrantesconSinhue

Aviña reclama, además, que al suscribir ese convenio con Integra Institute no se cumple con uno de los objetivos de la secretaría del migrante: empoderar a los clubes ya reconocidos por la comunidad en EEUU.

Qué opinará el Gobierno federal, ese de la austeridad, de que se abra la puerta de nuevo a la agenda migrante a Bravo, España y Quiroz, que nunca dijeron qué fue de tantos y tantos millones de pesos que manejaron, y que ahora pretenden seguir apareciendo como benefactores de los migrantes.

¿Tendrá Marcelo Ebrard algo qué opinar? ¿A este Gobierno le da lo mismo que quienes nunca informaron qué fue de cientos de millones de pesos de la SRE sigan tan campantes haciendo convenios con gobiernos? ¿No sería obligación de la cancillería advertir a los migrantes del pasado de Integra Institute? Son preguntas.