Los ilusionistas

La renuncia de Decio de María fue la nota descollante de la Asamblea de Dueños del pasado viernes. La sorpresa radicó en el momento en el que se hace el anuncio, ya que desde hace tiempo se contemplaba el relevo de Yon de Luisa en la presidencia de la FMF. Tan no fue sorpresiva que, de inmediato había un candidato, quien rápidamente fue electo por votación unánime.

Un día antes, en la prensa inglesa, se publicó una entrevista en la que Juan Carlos Osorio reveló que no renovaría su contrato para seguir dirigiendo al Tri. Seguramente porque sabía la decisión de renunciar de Decio.

Todavía no inicia el Mundial y ya se anuncia la corredera, ¿se estarán “curando en salud” por si algo sale mal en Rusia se tenga como consuelo inmediato que el entrenador y quien lo contrató no seguirán en sus cargos?

Yon de Luisa, quien lleva en su pecho los colores de América, será el nuevo mandamás de la FMF a partir de agosto, se puede anticipar que será más de lo mismo. Dándole el beneficio de la duda, tiempo para trabajar, y aceptando su capacidad, pero ¿solamente directivos vinculados con la televisora de Chapultepec, tienen la capacidad para encabezar la Femexfut? ¿No hay nadie de otras instituciones que asuman esa responsabilidad, no quieren, no pueden o no los dejan?

En el tema del descenso, se tenían que salir con la suya a como diera lugar. Estaba decidido que se eliminara para proteger a los mediocres. No es la primera vez y lamentablemente no será la última en la que de manera arbitraria se cobija a los perdedores. Se han inventado promociones, catafixias de franquicias y lo más reciente: la tabla de cociente, recurriendo a todas las argucias de las que se pueda echar mano a fin de evitar las consecuencias de lo que deportivamente hacen mal.

No como se lo habían propuesto, pero el objetivo primordial se logró: que en principio por dos años no haya descenso. Gracias a la filtración que provocó la lógica y furiosa reacción de los clubes de la Liga de Ascenso, secundada por la Asociación de Futbolistas y la opinión pública, la presión ejercida fue tal que forzó la modificación que derivó en que mantuviera el ascenso. Aunque con sus asegunes porque cada vez se la van a poner más complicada a los equipos que quieran ascender.

Sobre la ampliación a 20 equipos, se informó que por los próximos dos años uno sube siempre y cuando esté certificado y nadie baja, pero si el equipo que logre el ascenso no está certificado pueden pasar más de dos años para se incremente a 20 el número de equipos. Así que, los que salven la categoría en este torneo vivirán mediocremente felices al menos por un par de años, ya que tendrán una patente de corzo para poder seguir haciendo las cosas tan mal, pero sin las molestias causadas por la fastidiosa tabla de cociente, porque además, en caso de terminar en el último lugar tendrían la posibilidad de arreglarlo a billetazos.

El Comité de Desarrollo debería abocarse con el mismo esmero en proponer mejoras substanciales que permitan el desarrollo de nuestro futbol, en lugar de enredarlo en sus intereses.