Los electores volátiles

Son los identificados por las casas encuestadoras como un segmento importante que hoy tiene una preferencia, pero que podría cambiar el sentido de su voto el mismo día de la elección; de alguna manera se han convertido en un papel definitorio de los próximos comicios.

Retomamos el tema de que en muchas personas no existen información adecuada y, sobre todo, argumentos sólidos para respaldar su elección, se encuentran proclives a los vaivenes emocionales del momento. Y de esta manera, los que tienen inclinación a cambiar de última hora o de alguna forma aún no están seguros de su decisión final, y que la pueden cambiar en cualquier momento, se han convertido en un factor de incertidumbre para dar mayor confiabilidad a los pronósticos.

Los debates, como el del pasado martes 12, sí dejan más en claro el perfil político, las propuestas y sobre todo la personalidad de los candidatos. Sin embargo, no es determinante en la influencia para que los volátiles puedan hacer los correspondientes ajustes a su postura.

Quienes ya han tomado una decisión están al pendiente de lo que dice su candidato y reafirman su decisión al escucharlo. Sobre todo viendo con ojos críticos a sus opositores y tolerantes con el suyo.

Tal vez algunos espectadores del debate, donde el tiempo y los entrevistadores acaban siendo los principales protagonistas, no van a cambiar su postura por lo que observaron y se queda como un ejercicio más de la democracia.

Lo importante sucede con todos aquellos que no tuvieron ni siquiera el interés de verlo y que prefieren quedarse al margen de cualquier tema electoral. Esos ciudadanos, con un temple de indiferencia y desdén, si se les ocurre cumplir con su deber electoral el próximo 1 de julio, son mucho más propensos a ser de esos votantes volátiles e indecisos.

Y sí, en ellos descansa una importante masa de votos que pueden definir quién será nuestro Presidente y gobernador junto a todos los demás cargos en cuestión. Tendremos que admitir que la decisión final la determinan los que están menos involucrados y comprometidos con los menesteres políticos. Y eso dista mucho aún de ser lo óptimo en nuestra incipiente democracia.

Me atrevo a señalar que los temas más importantes que definen el rumbo que tomará nuestro país son la indiferencia y el desinterés. Es decir, todos aquellos que no se han involucrado en este proceso democrático y que tampoco lo harán el día de las elecciones simplemente porque no les importa.

Los que rechazan intervenir, incluso en las encuestas, han llegado a ser hasta un 45% de las personas que se han abordado por las diversas empresas encuestadoras.

Y son ellos los que nos interesan saber en qué piensan o por qué no hacen lo mínimo para preocuparse por la situación de su país.

Entre los volátiles, los indecisos, los ausentes y los que rechazan, están muchos mexicanos aún. A ellos hay que ir.