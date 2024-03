Los disparates del inquilino

¿Qué tienen en común las nuevas regulaciones migratorias que Canadá quiere aplicar para el ingreso a su territorio con un tratado comercial tripartito y que relación hay con las investigaciones publicadas por The New York Times sobre un supuesto apoyo de grupos delincuenciales a una campaña política con la Cumbre de Líderes de América del Norte? Solamente distraer, llamar la atención, hablar sin fundamento y exponerse públicamente -como es una tradición y costumbre desde el 3 de diciembre de 2018-, cuando como presidente López Obrador salió por primera vez al salón Guillermo Prieto o Tesorería de Palacio Nacional para dar inicio a sus verborreas matutinas.

A partir del jueves por la noche el gobierno de Canadá exige nuevamente que todos los mexicanos que deseen ingresar a su territorio, deberán de contar con una visa de turista. Esta decisión molestó mucho al inquilino de Palacio, quien ayer por desde su púlpito -ayer en Cancún, Quintana Roo- “reprocho” al Primer Ministro Justin Trudeau “de manera fraterna y respetuosa”, recordando que cuando se acordó el Tratado de Libre Comercio “el presidente Donald Trump, con discrepancias con el Primer Ministro Trudeau, no quería que se incluyera a Canadá, quien quería un tratado bilateral -no trilateral- y yo lo convencí que no podíamos ser los dos, aún cuando pudo haber obtenido más beneficios”. Y yo me pregunto, ¿y qué carajos tienen que ver un acuerdo comercial -del que los tres países nos beneficiamos- con el control de sus fronteras y territorio que Canadá quiere establecer para una supervisión ordenada del ingreso de personas cuando estamos en medio de una ola migratoria que afecta la estabilidad social? Frenar el flujo de refugiados es imperativo para Canadá, ya que de acuerdo con sus autoridades fronterizas en los primeros 11 meses del año pasado se recibieron poco más de 60 mil solicitudes, que significa tres veces más de las que se habían recibido un año anterior.

Y el “sobado” tema de las investigaciones de The New York Times sobre las “aportaciones” de dudosa procedencia en la última campaña presidencial de AMLO, fue motivo para que desde la mañanera el que “administra” en la oficina principal de Palacio exigiera a sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, que mantengan un trato respetuoso hacia su gobierno: “Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau conocieran la campana ‘AMLO presidente narco’, ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campanas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral”, además de amenazar de que “si no actúan con respeto -los mandatarios-”, no asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse próximamente. Y no faltó la recomendación (?) del inquilino a sus colegas que les pidió “estar atentos de cómo actúan sus colaboradores” para que no afecte la relación entre los países.

Los temas de las visa canadiense, el tratado comercial, las investigaciones sobre fondos de los carteles a la campaña del presidente y la cumbre de mandatarios son asuntos completamente diferentes, pero para el protagonista de la mañaneras todas “en paquete” son estupendos argumentos para llenar tres horas de estar parado frente al micrófono y decir disparates.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net