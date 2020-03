Cualquiera que haya pasado por la escuela sabe que los conservadores del siglo XIX eran los que se oponían a los liberales quienes a ganaron la guerra de reforma y lograron cambios fundamentales que definieron el futuro del país. Los conservadores fueron derrotados, pero no desaparecieron, siguieron participando en la vida pública. Hasta que uno de los próceres del movimiento liberal se convirtió en dictador y entonces hubo que hacer una gran revolución en el siglo XX y la simplificación política dividió a México ahora en revolucionarios y reaccionarios; los reaccionarios hicieron sus propios movimientos y siguieron participando en la vida pública del país. Los revolucionarios se instalaron en el poder y pusieron sus propias reglas para no prestarlo, entonces el país se dividió en demócratas y antidemócratas, hasta que en el año 2000 por la vía democrática se rompió el monopolio del partido hegemónico. Los priistas entendieron la derrota y siguieron participando. La democracia no dio los resultados esperados y los partidos acapararon el acceso al poder y las decisiones sin tomar en cuenta a los ciudadanos por lo que movimientos organizados de corte popular tomaron el poder de la vía democrática para ponerle una sacudida a los partidos e iniciar bajo el liderazgo de López Obrador lo que han llamado un cambio de régimen autodenominado la Cuarta Transformación. A sus opositores el presidente los ha denominado conservadores y aunque él los califique como moralmente derrotados, ahí están, participando en la vida pública del país.

En boca de López Obrador “conservador” ya no es la definición de una postura política sino algo más parecido a un insulto que no significa otra cosa que aquel que no está de acuerdo con su movimiento o, peor aún, que se opone a los designios del pueblo que él encabeza y representa. Así hoy día pueden ser tildados de conservadores los pueblos mayas que se oponen a la construcción del tren en la Península de Yucatán, los zapatistas que no reconocen en su movimiento una transformación o las feministas que salen a las calles a protestar.

Los paradójico estriba en que, si atendemos el discurso cotidiano presidencial, los conservadores son el único credo político que crece día con día, pues no hay mañana en que no se acuse a algún grupo, movimiento, medio o persona de ser “conservador” y cada día con más poder, pues resulta que los “conservadores” todo lo pueden, incluso hacer manifestaciones anticonservadoras, como lo fueron las marchas de las mujeres, esconder medicinas, boicotear la economía, etcétera.

Construir un enemigo todo poderoso y de mil rostros es una de la estrategias más comunes y recurrentes de los políticos, pero si el presidente sigue echando al saco de los “conservadores” a aquellos que solían ser sus aliados la sorpresa en el 21 puede ser mayúscula, porque los “moralmente derrotados” están cada vez más enojados.

