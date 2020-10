Los bastiones priistas exhiben a Morena y a AMLO

Lo ocurrido el domingo en Coahuila e Hidalgo, donde el PRI resultó el ganador de la jornada electoral, es la prueba de que la marca AMLO no es ni será suficiente en las elecciones del año próximo para garantizar el triunfo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) si lejos de fortalecer su estructura y andamiaje institucional siguen con sus divisiones internas por las disputas por el control del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años, para llevarlo a la Presidencia de la República en un tiempo récord de 48 meses.

El fenómeno electoral que representó el lópezobradorismo en el 2018, y que arrastró a los candidatos de Morena a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores con candidatos desconocidos, sin experiencia ni formación y seleccionados al azar en la tómbola o por dedazo ya no apareció el domingo pasado.

Ya no se mostró tampoco el mismo músculo de Morena en los primeros comicios locales que se dan a menos de dos años de gestión del gobierno de la autollamada cuarta transformación, como cuando ganó curules en los Congresos locales, alcaldías y regidurías en su debut electoral en el 2014, cuando López Obrador era el poderoso y único opositor en el sistema político mexicano.

Por eso, aunque el Presidente minimice la derrota de Morena desde la máxima tribuna del poder en México en la que está convertida su rueda de prensa mañanera, como se jacta de ello el propio inquilino del Palacio Nacional, es claro que el resultado no le gustó porque muestra signos del pago precoz que ha empezado a pagar por el desgaste de su particular sello y estilo de ejercer el poder.

Y es que pese a su aún enorme popularidad y a la entrega de apoyos directos en efectivo para adultos mayores, becas escolares para niños, niñas y adolescentes, y apoyos para becas laborales y programas de empleo en 7 de cada 10 hogares en el país, López Obrador no los pudo capitalizar y fue vencido por la operación de los gobernadores priistas que en Coahuila ganaron los 16 distritos electorales en juego y en Hidalgo los más importantes municipios, entre ellos la capital Pachuca, que el PRI local arrebató al PAN. (Y subrayo local, porque no nos debemos confundir, este triunfo tricolor debe acotarse a lo regional y al control político a la vieja usanza de los gobernadores priistas. Deberemos esperar al 2021 para ver dónde está el PRI como partido nacional y si revivió o no).

Lo que quedó claro es que los bastiones priistas exhibieron que pese a la fortaleza que aún mantiene AMLO, necesita a un Morena que deje el conflicto interno y no le deje sólo. Un partido que con organización y trabajo le ayude a solventar los costos de su caprichosa y soberbia forma de gobernar.

