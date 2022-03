Los Charros en Palacio

Ayer Jalisco sonó en Palacio Nacional. No sólo porque el gobernador visitó a López Obrador para concretar recursos para la Línea 4 del Tren Ligero o para traer más agua a la metrópoli, sino que representantes de Los Charros también visitaron el Palacio, encabezados por los empresarios José Luis González Íñigo e Íñigo González Covarrubias. Como buen aficionado al béisbol, le entregaron al Presidente una casaca firmada por todo el equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

AMLO aseguró que estuvo pendiente de los resultados y añadió que se debe seguir impulsando este deporte. Y en eso coincidieron todos para conseguir más logros.



* * *



Manuel Romo, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, es tradicionalmente un actor público mesurado y discreto. No es de los que entran en pleito fácil con los adversarios, pero no se aguantó las ganas y le tiró carrilla al partido Hagamos: “Pelean como ‘Leones’ para no perder prebendas”, escribió en redes sociales.

Como les informamos ayer, la dirigencia de Hagamos, el partido político del Grupo Universidad, va con todo para evitar que le recorten más de 10 millones de pesos.

Manuel Romo aseguró que a este partido y a Futuro, el de Pedro Kumamoto, les recortan dinero público porque la cantidad asignada no corresponde a los votos que recibieron en 2021, pero afirmó que la decisión es del Tribunal Electoral.



* * *

En asuntos turísticos, ya les contamos que el gobernador Miguel Ángel Navarro sigue con todo para cambiar el nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit, porque quiere darle “su lugar” a ese Estado. Pero de forma discreta, ayer se anunció una nueva estrategia entre ambos destinos enfocada en los mercados internacionales.

Nos cuentan que Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit refrendaron su compromiso para dar continuidad a su campaña turística y se olvidaron de la disputa por el nombre. Por lo pronto, firmaron un convenio por tres millones de dólares para la promoción de ambos destinos en Estados Unidos, Canadá y Europa, principalmente.

¿Será más efectiva que los 25 millones de pesos que le pagaron a “Checo” Pérez para promocionar en su casco a Jalisco?

A la espera de los informes turísticos.