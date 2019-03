Los 70 días extraviados de Alfaro

Contrario a López Obrador que comenzó a gobernar desde el día que ganó la elección, 150 días antes de tomar posesión, el gobernador Enrique Alfaro está apenas tomando las riendas y acomodándose en la silla 100 días después de haber tomado posesión. Fue la circunstancia, pero también sus propias decisiones.

Por voluntad propia, porque se la vendieron bien, porque a veces la política te coloca en un lugar en el tablero en el que tú no decidiste estar, lo cierto es que Alfaro se convirtió desde el día de su toma de posesión en el alter ego de Andrés Manuel, olvidó la refundación para convertirse en el anti Cuarta Transformación (En Tres Patadas, 8 de enero de 2019). Los reflectores nacionales lo encandilaron, era el gobernador de moda para los medios de la capital, el único que le topaba al Presidente. Todo parecía marchar bien hasta que vino el desabasto de gasolina y la desaparición del Instituto de las Mujeres. Enfrentarse con López Obrador (independientemente de que fueron las malas decisiones de los funcionarios federales lo que causó la escasez) con los medios locales y con su base electoral fue una decisión atrabancada y defendida con argumentos del más puro estilo del machismo político, le costó mucho en términos de popularidad. El punto de quiebre fue el viernes primero de febrero cuando un tuit del gobernador sobre una posible nueva falta de combustible generó pánico, y también repudio. El distanciamiento con los medios locales solo ayudó a generar vacío al discurso del gobernador recién llegado.

A partir de ese momento, con la popularidad a la baja, Alfaro decidió, en un intento desesperado por cambiar la conversación, retomar el discurso de la Refundación. Lo hizo con una atropellada y mal hecha iniciativa de reformar la Constitución para poder hacer una nueva Constitución. No prendió. La Refundación no emociona a nadie, no ha logrado traspasar el círculo rojo y aún ahí es cuestionada la falta de claridad. Fue hasta el 14 de febrero, 70 días después, en la reunión en Palacio Nacional con el Presidente, que el gobernador tomó altura, se le vio contento por primera vez en dos meses (el jetómetro no falla) y comenzó a gobernar.

Haber resuelto el presupuesto para la terminación de la Línea 3 y la relación con el Presidente son sin duda lo mejor de los primeros 100 días

Haber resuelto el presupuesto para la terminación de la Línea 3 y la relación con el Presidente son sin duda lo mejor de los primeros 100 días. La seguridad, pese a dos ruedas de prensa en que han intentado festinar lo que ellos llaman ligera tendencia a la baja sigue siendo el gran coco de las autoridades y el gran reclamo de los ciudadanos.

Están a punto de cumplirse 100 días desde la toma de posesión, pero hoy se cumplen los primeros 30 de Gobierno.

(diego.petersen@informador.com.mx)