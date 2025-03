Los 200 pares de zapatos en Teuchitlán (I)

Nuestra memoria colectiva se sacude ante esta imagen: más de 200 pares de zapatos hallados en el centro de reclutamiento y desaparición del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en el poblado de La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco.

*La escena recuerda la galería en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, en donde hay más de 8 mil pares de zapatos –3 mil de niños– asesinados por los nazis. Es uno de los pasajes más sobrecogedores del recorrido*.

En el plano simbólico, el Rancho Izaguirre también evoca un sistema desmesurado de control y exterminio igual que un campo de concentración. Despiertan el mismo sentimiento de inhumanidad y asombro. Por eso el tema ha resonado a nivel internacional.

En el Rancho Izaguirre, el colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco encontró también decenas de mochilas y objetos personales, ropa de hombre y mujer, carteras, un dije con la imagen de una joven y un altar a la Santa Muerte.

Asimismo, numerosos cuadernos en donde llevaban la contabilidad del lugar. En una anotación se lee: “Reclutas 74”. En otro apunte, al lado: “59 hombres, 9 mujeres”. Otra página muestra 80 apodos listados en ocho grupos de 10 cada uno: “Palomo, Rana, Shaggy, Fierro, Rosita, Panzas, Cotorra”…

“Era un campo de adiestramiento, así nos dijo la fuente anónima”, informó Brenda del colectivo durante la transmisión –que duró más de dos horas– vía Facebook. Allí está todo desde el miércoles 5 de marzo que las y los buscadores dieron con el lugar.

El Rancho Izaguirre se ubica en una amplia extensión a poco más de una hora de Guadalajara y a menos de tres kilómetros del centro arqueológico Guachimontones. Dentro hay cuatro construcciones que servían como dormitorios, baños, cocina y como espacios de adiestramiento para ejercicios y campo de tiro.

En una parte del predio, Guerreros Buscadores de Jalisco localizó tres fosas tipo crematorios con restos de casquillos y huesos humanos calcinados.

Llegaron hasta allí gracias a una llamada anónima de un ex recluta, según declaró la líder del colectivo, Indira Navarro.

Increíblemente, el Rancho Izaguirre fue “inspeccionado” por la Fiscalía del Estado en septiembre de 2024 después de que en el lugar la Guardia Nacional detuvo a 10 sujetos. Según Navarro, se trató de una negligencia *(en próximas columnas abordaré este tema)*.

El desvelamiento ha ocurrido de manera lenta y fragmentaria, por lo que debemos ser cautos.

Hay dos posibles explicaciones sobre los más de 200 pares de Zapatos.

La idea más desbocada apunta a que cada par representa una víctima. La imaginación no necesita más en Jalisco, una Entidad con más de 15 mil desaparecidos –nueve mil sólo el sexenio pasado–.

*La otra apunta a un traslado de reclutas después de calzarlos y “uniformarlos” (se evitan así señas particulares), y sólo algunos, los que no pasaron las pruebas, fueron aniquilados. Eso explicaría las cientos de prendas y zapatos hallados en el bodegón donde pudieron dormir, se especula, hasta 200 reclutas*.

Difícil determinarlo porque la Fiscalía del Estado no investigó este narcocampamento. Si bien la dependencia retomó los trabajos, ayer el gobernador Pablo Lemus informó que no han hallado más restos humanos.

Cuando creemos que lo hemos visto todo, la realidad sobrepasa sus propios límites.

Los museos dedicados a Auschwitz en el mundo tienen un lema que apela a la memoria de lo ocurrido: “Not long ago. Not far away” (No hace mucho tiempo. No lejos de aquí).

En Teuchitlán, Jalisco, no hace mucho tiempo. No lejos de aquí.