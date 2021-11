Lopez (Gatell), un riesgo para México

Desde el pasado martes se empezaron a encender las alarmas en el mundo científico. La aparición de una nueva variante (Omicron) del coronavirus en algunos países africanos, misma que pudiera tener por lo menos 32 mutaciones distintas y que se considera más contagiosa que todas las -variantes- anteriores, ha prendido los focos rojos en muchos países.

Un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó los hallazgos como “preocupantes y altamente transmisibles”, y estableció que las evidencias preliminares sugieren un mayor riesgo de reinfección, sobre todo porque desde que apareció el Covid -hace dos años- cinco millones de personas han perdido la vida, dos terceras partes del mundo no tienen acceso o no están vacunadas y porque científicamente la pandemia no está controlada.

El viernes por la tarde la Unión Europea (UE) acordó suspender los viajes procedentes del sur de África - Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa and Zimbabwe-; el sábado por la mañana Estados Unidos tomó la misma determinación; Indonesia se aísla de África también; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se convirtió en la primera en declarar estado de emergencia por la nueva variante, medida que entrará en vigor este viernes y se prolongará hasta el 15 de enero; el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson emitió una nueva orden sobre el uso de cubrebocas obligatorio en todos los transportes públicos, así como en centros comerciales, además de acelerar la aplicación de la segunda y tercera dosis de las vacunas ante la amenaza de la nueva variante. “Es lo mínimo que podemos hacer como acción responsable”, dijo Johnson.

El asesor del gobierno de Estados Unidos para asuntos médicos, Anthony Faucci, a quienes consideran la máxima autoridad en la materia en el país vecino, quien desde el viernes ha estado en contacto con investigadores de diferentes naciones que siguen los rastros del virus “para tener una constante comunicación y saber mas de los efectos que puede provocar. Sobre todo, saber si las vacunas que se han aplicado funcionan y hasta qué grado nos pueden proteger”.

El mundo científico está al tanto, preocupado, investigando y al pendiente de los casos que surgen de las variantes. Y en México, ¿qué cree?. Nuestra ‘eminencia’, el subsecretario de Salud, Hugo Lopez Gatell -otro Lopez-, dijo este sábado que son “desproporcionadas respecto a lo que muestra la evidencia científica” las informaciones difundidas sobre los riesgos que se pueden tener con la nueva variante del virus -Omicron-. Que las medidas que se empiezan a aplicar en la Unión Europea y Estados Unidos, de aislar a países donde ya se ha detectado la nueva variante, “no son cercos sanitarios efectivos”.

Textualmente dijo, “esas restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles, afectan la economía y el bienestar de los pueblos”.

La posición de nuestro ‘emérito’ subsecretario de salud va en contra de los hallazgos científicos, del sentido común y por lo dicho en sus propias palabras, le interesa más los efectos a la economía que el bienestar y la salud de los mexicanos.

Hasta cuando el otro Lopez -el que está en Palacio-, se dará cuenta de lo irresponsable, incapaz, irreflexivo, insensato, imprudente, e inconsciente de quien tiene como encargado de coordinar los esfuerzos para combatir la pandemia y cuidar la salud de los mexicanos. ¿Usted, qué opina?