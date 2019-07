Lomelí y la congruencia de la 4T

Acorralado por las sólidas evidencias mostradas en reportajes periodísticos, el delegado del Gobierno federal, Carlos Lomelí Bolaños, presentó su renuncia al cargo que le encomendó su “amigo”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso el día de su renuncia, Carlos Lomelí sigue insistiendo que las revelaciones periodísticas en su contra son mero “golpeteo político”. Esto le dijo al canal de televisión ADN 40: “El Presidente es mi amigo y sabe que yo estaré ayudando desde cualquier lugar donde decida participar, pero por el momento es conveniente para el Gobierno y para mi persona que haya ese espacio y la libertad para que se realicen las investigaciones correspondientes de la Función Pública y acabe el golpeteo y violencia al Gobierno federal y político que he estado recibiendo”.

Pero no se trata de ningún golpeteo político, como afirmó el ex delegado del Gobierno federal en Jalisco y como incluso insinuó López Obrador en mayo pasado, cuando se presentaron los primeros reportajes de Valeria Durán y Laura Sánchez Ley, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Se trata de indicios de actos ilegales como ya admitió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el lunes pasado al anunciar que hay siete investigaciones en contra del ex delegado Carlos Lomelí.

“Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares”, dijo la secretaria de la Función Pública, y añadió que las investigaciones iniciaron el 22 de mayo, dos días después de que Valeria Durán y Laura Sánchez Ley publicaron el reportaje “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí” (https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/index.html”.

Cuatro de las siete investigaciones de la Función Pública son sobre las empresas vinculadas a Carlos Lomelí y tres más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.

No son situaciones menores, agregó Irma Sandoval: “Son faltas graves todas ellas y evidentemente pueden implicar la destitución, la sanción económica que juzgue el Tribunal de Justicia Administrativa (…) y desde luego la inhabilitación del servidor público hasta por 20 años”. Incluso habló de posibles acciones penales en contra del ex delegado y ex candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena.

Aunque se presenta la salida de Carlos Lomelí como una renuncia voluntaria, todo indica que ésta le fue solicitada, pues la secretaria de la Función Pública precisó que cuatro días antes de anunciada la renuncia, “A través de un oficio fechado el 8 de julio de 2019, y por instrucciones del Presidente de la República, informamos al licenciado Gabriel García Hernández (coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo) de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y diligencias”, dijo Irma Sandoval. La medida preventiva, ahora sabemos, fue la renuncia del súper delegado.

Este caso, entre otros, va a poner a prueba la congruencia del Gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación, de si el combate a la corrupción va en serio o seguirá siendo mera simulación, como en gobiernos de partidos diferentes.

Veremos si las investigaciones contra Lomelí van en serio o son mera simulación para apaciguar la atención mediática del momento. La congruencia del discurso de la 4T depende del caso Lomelí y de las investigaciones sobre otros casos similares que existan en este Gobierno.