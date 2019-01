Lo que lleva al fracaso a muchos que han triunfado

Estas a tiempo de evitarlo. Toma en cuenta los siguientes puntos que han demostrado llevar a personas muy exitosas a terminar en la miseria.

Así como necesitamos una guía para llegar a nuestro destino sin tropiezos, es importante identificar los peligros que nos conducen a caer en infortunios y desgracias que nos hacen miserable la vida. Y la verdad, todos queremos vivir felices y llegar a la plenitud.

Aquí te recordamos, pues de seguro ya los sabes, siete situaciones que te conducen al fracaso. Estás a tiempo de no seguir insistiendo en continuar por esa ruta equivocada. Busca ayuda si no lo puedes hacer solo.

1) LAS ADICCIONES. De cualquier tipo, desde al alcohol, las drogas, la ludopatía o la pornografía te hacen un ser dependiente y esclavo de tus deseos y necesidades que ya no puedes ni dominar ni controlar. Van progresivamente debilitando tu mente y voluntad, hasta llegar a un punto en que estás derrotado y sin fuerzas. Siempre se puede uno anticipar y al vencer el orgullo y la negación, se puede encontrar la manera y la ayuda para evitar la caída y tocar fondo, sin ya poder salir de él. Es cuestión de decidirlo y proponerte afrontar el problema. No lo pospongas más.

2) LOS TRASTORNOS PSICOEMOCIONALES. Desde la depresión, la neurosis y hasta los conflictos de la personalidad, van conduciendo a la persona a no ser positivos, alegres, tranquilos, trabajadores y sociables. Por el contrario, parecen malhumorados, de genio, tristes y sin capacidad de disfrutar lo que tienen, por estar agobiados por lo que les falta. Los estados de ánimo negativos van llevando a una mala calidad de vida, que suele desembocar en el fracaso. Los conflictos emocionales no resueltos perjudican el bienestar en las relaciones humanas y sin éstas es difícil salir del camino que conduce a una vida miserable.

3) DEJAR DE SER PRODUCTIVOS. Hay personas que no acaban por entender el gran valor del trabajo y la generación de riqueza, tanto material como espiritual. Y después de sus logros viven en la pereza, el ocio y la pérdida del tiempo, uno de los recurso más valiosos que poseemos. Se conforman con lo que tienen o de plano al vivir de herencias y recursos que obtienen por préstamos y de una vida parasitaria. Se les olvida que la vida les va acabar por cobrar caro lo que deben. Y allí comienza una vida miserable y llena de angustias y persecuciones. Así que de todas, todas; trabajar y generar riqueza es muy sano y saludable. Amar, orar y trabajar es un lema muy oportuno para los que ya padecen de ésta aflicción.

4) DESPILFARRAR LO QUE TIENES. Desde gastar a lo tonto en cosas caras e inútiles, o andar invitando a los “amigos” a fiestas, pachangas y parrandas, hasta hacer malos negocios y comprar cosas que no generan más que gastos y pérdidas. No saben ahorrar y vivir con cierta modestia y sencillez. Desde luego que no hay capital que aguante la llave abierta, como una piscina con una fuga. Se acabarán al final lo mucho que tenían, pues creyeron que les duraría para siempre. Se confiaron por engreídos y descuidados.

5) SER CORRUPTO. Y lo peor es no aceptarlo, fingir que no pasa nada y, sobre todo, creer que no habrá consecuencias. Lograr éxitos y fortunas a base de actos inmorales, abusando y viviendo en la ilegalidad, acaba algún día por darse a conocer y entonces todo lo logrado pierde su encanto. Lo que se siembra se cosecha algún día, bueno o malo.

6) DESCUIDAR LA SALUD. Principalmente tener malos hábitos de vida y diversos vicios que a la larga repercuten en la salud y una baja calidad de vida. Muchas personalidades han acabado su vida con enfermedades crónicas que pudieron atender a tiempo y sobre todo prevenirlas de una manera eficaz. Se pueden lograr muchas cosas, pero sin la salud es muy difícil disfrutarlas.

7) RELACIONES TÓXICAS. Aunque sean amigos o parientes, si no son personas positivas que te ayuden a crecer en el bien, la creatividad, la justicia y muchos de los valores de la vida. De seguro te conducirán a meterte en vicios, problemas y dificultades, desde vivir en la envidia, la venganza, los celos y hasta involucrarte en líos legales. Un éxito importante es saber elegir y rodearte de la gente más valiosa que encuentres y establecer lazos perdurables. Muchos grandes fracasos surgen de un mal matrimonio, de un nefasto socio, o de malos y traidores “amigos”. Dime con quién andas y te diré, quién eres.

Con cuidar estos aspectos, resulta suficiente para comprender que tenemos siempre la opción de elegir entre el bien y el mal, y que los triunfos y éxitos se eligen y trabajan, también los fracasos. Especialmente cuando se está en la cúspide. Entre más inflado está un globo, más propenso a reventar. La falta de humildad, es el alfiler que lo hace explotar.