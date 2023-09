Hoy concluye en Cali, Colombia la primera Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, a la que asisten representantes de 15 países, organizaciones internacionales y expertos, con la intención de encontrar e impulsar nuevos enfoques y protocolos para combatir el tráfico de drogas. Y ayer por la tarde a esa ciudad arribó el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, para cumplir una visita oficial y tomar parte en la clausura de la conferencia en donde hablará de las conclusiones de la misma.

Ayer por la mañana en la reunión habló el presidente colombiano Gustavo Petro, quien hizo referencia a una nueva política, en donde plantea de forma regional y no independiente “asfixiar a los narcotraficantes”. Y precisamente una de las pocas preguntas que se le plantearon a su arribo a López Obrador -por parte de la cadena de noticias colombiana Caracol- fue, “El presidente Petro habló hoy de una nueva política antidrogas, asfixiar a los narcotraficantes. ¿Usted respalda esta propuesta?. Y a AMLO lo pusieron a ‘parir chayotes’, porque de “abrazos, no balazos” a “asfixiar a los narcotraficantes” son planteamientos completamente opuestos. La respuesta del mandatario mexicano a la pregunta fue escueta y vaga: “Ahora vamos a tratar ese asunto, ya vamos a ver, me da mucho gusto”.

En las conclusiones que se presentan hoy en la cumbre en contra de las drogas, será interesante ver el acuerdo final, porque es incomprensible a qué tipo de ‘acuerdos’ puedan llegar, cuando la posición de Petro es ser frontal en el combate y la de AMLO es pasiva. Puntos de vista muy disímbolos -en direcciones opuestas-.

Hay que recordar lo declarado por el presidente mexicano en la mañanera del 30 de enero de 2019, cuando se le preguntó, “¿Se acabó la guerra contra el narco?” y su respuesta fue, “No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”. Y a cuatro años y casi nueve meses de distancia, no se ha combatido como debiera el narcotráfico, y como una consecuencia de eso el país está ensangrentado. Además, esta semana en Washington el secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcotráfico, Todd Robinson, ha denunciado que a México le ha “faltado voluntad” para contrarrestar el tráfico ilegal de fentanilo. Así que, hoy en Cali, Colombia, en su mensaje en la cumbre en contra de las drogas, ¿qué es lo que va a decir Lopez Obrador? ¿Usted, qué opina?

