Mientras se dirigía a su púlpito, caminando a paso lento -para iniciar su mañanera del lunes pasado-, esbozaba una sonrisa y decía “Ánimo, porque lo mejor, es lo peor que se va a poner”, seguido de un “ja, ja, ja, ja... ”. ¿A qué se refería?, solo él lo sabe. Y así se iniciaba lo que sería la segunda verborrea matutina más larga de su historia, con 3 horas y 29 minutos -la más larga fue de 3:35 un día después que se enfangó cuando se dirigía por carretera a Acapulco después del paso del huracán Otis-. Durante el “monólogo” del inquilino de Palacio habló de “investigar a los conservadores” de Youtube que le bajaron su mañanera del jueves pasado donde mostró el teléfono personal de la reportera de The New York Times, de que hizo público el teléfono de uno de sus hijos y continuó con la cantaleta de las falsas acusaciones por el supuesto financiamiento de grupos delincuenciales a su campaña presidencial del 2018, que todo es parte del “hampa del periodismo y del hampa de los delincuentes de cuello

blanco, según la cual la calumnia cuando no mancha, tizna”.

López Obrador insiste en que siempre se ha conducido “en línea recta”, que lo que más estima en su vida “es la honestidad” y que a pesar de las acusaciones que le han llovido, le van a seguir haciendo “lo que el viento a Juárez”. Sin embargo, solo hay que recurrir a la historia reciente para darnos cuenta que situaciones similares no han tenido un final feliz.

El 15 de febrero de 2022 el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue detenido en Tegucigalpa después de que Estados Unidos solicitara su extradición, acusado de facilitar el manejo y envío de toneladas de cocaína y tráfico de armas durante los años del 2014 al 2022 cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo. La acusación formal argumenta que desde al menos 2004 -12 años antes de tomar posesión como Presidente- y hasta el 2022, Orlando Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico, recibiendo millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas de seguridad y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros países.

El aquel entonces el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del Fiscal General Merrick B.

Garland, fue muy claro en sus objetivos, al señalar que “estamos comprometidos a desarticular todo el ecosistema de las redes de tráfico de drogas que dañan al pueblo estadounidense, SIN IMPORTAR CUÁN LEJOS O CUÁN ALTO DEBAMOS LLEGAR”. Y agregó que Orlando Hernández dirige a Honduras como “un narco-Estado”. Por su parte Anne Milgram, quien era titular de la Administración para el Control de las Drogas, envió un mensaje aún más directo: “Este caso debería enviar un mensaje A CUALQUIER LÍDER EXTRANJERO que abuse incorrectamente de su poder para apoyar a los carteles de la droga. Si crees que puedes esconderte detrás del poder de tu posición, estás equivocado”.

Así que ante las múltiples sospechas, investigaciones y acusaciones alrededor del inquilino de Palacio -dicen que “cuando el río suena, agua lleva “-, su frase de “porque lo mejor, es lo peor que se va a poner”, puede ser un presagio de lo que depare el destino.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net