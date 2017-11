Liderazgo sin género

Un buen líder no tiene que tener un rostro femenino, ni masculino. Es un estilo de vida, un modo de ser, con su carácter y educación.

Hay quienes nos preguntamos si son mejores las mujeres para asumir el liderazgo de la pareja, de la familia, de la sociedad, de las instituciones o de las grandes responsabilidades políticas.

No me atrevo a concluir que sí, ni no. Pero lo que sí me queda claro es que hay muchas mujeres extremadamente capaces para conducir los lineamientos de cualquier actividad. Al muy particular estilo femenino, sin necesidad de adoptar el modelo masculino.

Para algunas actividades, las mujeres han mostrado mayor aptitud y mejor desempeño que los varones, pero eso no indica que entonces hagamos diferencias según la actividad en la que destacan, sino que dejemos a que cada quien elija.

Todo esto tiene que ver con la actual tendencia a que se cubra una cuota de equidad de género en cualquiera de los desempeños públicos. Lo cual quiere decir, que son tiempos de promover que las mujeres se entusiasmen por dedicarse a ciertas actividades a las que no acostumbraban incursionar.

Acentuamos la idea de que el verdadero liderazgo no tiene género, porque en sí mismo el ser líder es un talento que le pertenece a la persona, no a su género. De igual manera han existido muy reconocidas lideresas, como también han estado atrás de grandes hombres. Lo que no le resta valor, sino que las hace ser el poder tras el trono.

La psicología política estudia estos factores que determinan el poder intrínseco de la personalidad de un líder, y hay estudios que indican el gran poder que adquiere una mujer cuando ejerce bien su liderazgo, sobre todo a nivel de la política o de las empresas. Ejemplos que ustedes ya conocen.

Y es que una mujer, cuando desarrolla su liderazgo públicamente, suele llevar consigo el matiz de la mujer madre, de una persona en quien se puede confiar más fácilmente y se le reconoce su talento con prontitud.

En la historia de México no encontramos lideresas importantes, no por ello han dejado de existir brillantes y notables mujeres, en diversas áreas de las ciencias y las artes, pero hasta el momento no existen mujeres que muestren el perfil de una lideresa auténtica con el sello de la mexicanidad.

Parece que en las presentes campañas, hay una mujer que está destacando rápidamente: Marichuy, la representante de los pueblos originarios, apoyada por el movimiento zapatista. Es curioso que los dirigentes de los pueblos autóctonos se inclinaran por el talento de esta mujer y la apoyen para que haga sentir las necesidades de todas las comunidades del país, por medio de una candidatura independiente.

Si bien el liderazgo no tiene género, sino sólo las personas que lo poseen, nos parece muy interesante y oportuno que muchas mujeres se animen a mostrar el gran talento y la capacidad que tienen para transformar nuestra realidad.